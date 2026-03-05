Abonamentul TV de doar 1 leu de la Digi RCS-RDS România. Ce poți vedea

Abonații care au optat pentru oferta de la Digi RCS-RDS au acum o nouă ofertă pentru fiecare pachet tv. Noi canale care vor costa numai 1 leu pe lună.

Digi RCS-RDS vine cu o super-ofertă pentru abonații săi. Toți cei care au cablu de la RCS-RDS beneficiază de programe în plus cu doar 1 leu pe lună, este vorba despre canale speciale destinate adulților, care fără acest cost extra de 1 leu nu apar în grila de programe.

Abonamentul TV de doar 1 leu de la Digi RCS-RDS România

„Activează extraopțiunea Adult și bucură-te de un conținut dedicat exclusiv divertismentului pentru adulți! Doar 1,02 lei/lună. Pentru a beneficia de extraopțiunea Adult, trebuie să ai activ serviciul de televiziune. Comandă TV Digital cu doar 30,50 LEI / lună și adaugă la comanda ta și Adult”, scrie pe site-ul oficial Digi RCS-RDS.

