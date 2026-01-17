Guvernul scoțian a anunțat că intenționează să introducă o „taxă pe conace” pentru locuințele evaluate la peste 1 milion de lire sterline și va impune și o taxă pe avioanele private începând cu aprilie 2028, în contextul pregătirilor pentru alegerile din Holyrood din mai, transmite Financial Times.

SNP este cel mai mare partid politic din Scoția în ceea ce privește ambele locuri din parlamentele Westminster și Holyrood.

Secretarul de finanțe Shona Robison a declarat în această săptămână că administrația Partidului Național Scoțian le va cere celor mai bogați să „contribuie cu puțin mai mult” în timp ce a prezentat parlamentului descentralizat proiectul de lege privind bugetul pentru 2026-27.

Echitate în sistemul de taxare

Vor fi două noi tranșe de impozit pentru proprietățile în valoare de peste 1 milion de lire sterline ar strânge mai mulți bani la buget și ar aborda sistemul actual – considerat inechitabil – având în vedere că proprietarii de locuințe scumpe plătesc sume similare cu cei care dețin proprietăți mai modeste. Actuala limită a impozitului era stabilită în 1991, pentru proprietăți evaluate la peste 212.000 de lire sterline.

Între timp, o taxă de plecare de pe aeroport va intra în vigoare din aprilie 2027, existând planuri de a introduce un supliment pentru avioanele private în 2028-2029, deoarece acestea produc mai multe emisii decât zborurile comerciale.

Noile tranșe de taxe locale „vor aduce o mai mare echitate și venituri sporite consiliilor”, a declarat Robison deputaților. Ea a adăugat: „Le spun celor care aleg să călătorească cu avionul privat: în Scoția veți plăti și veți plăti o parte echitabilă pentru acest privilegiu”.

Robison a declarat că distribuirea sumei de bani pe care o vor strânge aceste politici va fi stabilită înainte de implementare.

Scutiri pentru pub-uri, restaurante și comerțul cu amănuntul

Bugetul din această săptămână a fost ultimul buget al SNP înainte de alegerile din Holyrood din mai, în care John Swinney va încerca să profite de eforturile sale de a aborda presiunile legate de costul vieții și de a stimula creșterea economică de când a devenit prim-ministru în mai 2024.

Partidul pro-independență aflat la guvernare a condus Scoția timp de aproape două decenii și se bucură de un avans confortabil în sondaje înainte de votul din 7 mai, care va avea loc în același timp cu alegerile pentru Senedd-ul descentralizat din Țara Galilor și consiliile engleze.

Robison a dezvăluit, de asemenea, un pachet de scutiri de 864 de milioane de lire sterline pentru taxele de afaceri pentru pub-uri, restaurante și comercianți cu amănuntul, în timp ce cancelarul britanic Rachel Reeves se pregătește să anunțe un pachet limitat de scutiri care se va aplica doar pub-urilor, după reacția negativă a proprietarilor la bugetul său din noiembrie.

Sprijin pentru oamenii cu venituri mici. Impozite mai mici decât în restul Regatului Unit

Colegiile din Scoția se vor bucura de o creștere combinată de 70 de milioane de lire sterline a finanțării resurselor și capitalului, echivalentul unei majorări de 10% față de bugetul de anul trecut.

Deși Reeves a prelungit înghețarea pragurilor impozitului pe venit în cadrul evenimentului său fiscal din noiembrie, Robison a declarat că va sprijini persoanele cu venituri mici prin creșterea pragurilor impozitelor de bază și intermediare cu 7,4%, mai mult decât inflația.

Această măsură, a spus Robison, ar menține angajamentul guvernului scoțian conform căruia peste jumătate dintre contribuabili ar trebui să plătească un impozit pe venit mai mic decât ar plăti în restul Regatului Unit.

Analiza guvernului scoțian a arătat că 55% dintre contribuabili vor plăti mai puține impozite decât cetățenii din restul Regatului Unit în 2026-2027.

Oamenii de afaceri au criticat lipsa de concentrare a Bugetului pe stimularea creșterii economice, argumentând că acesta a pus mai multă presiune asupra persoanelor cu venituri medii și a creatorilor de avere.

„Divergența continuă în materie de impozitare față de restul Regatului Unit — în special pentru persoanele cu venituri medii și mai mari — împiedică firmele să recruteze angajați cu înaltă calificare din Regatul Unit și din afara acestuia și riscă să împingă și mai multe talente spre sud”, a declarat Michelle Ferguson, directoarea CBI Scotland.

În paralel, Scoția se mai confruntă cu o problemă: whisky din belșug

Tarifele impuse de Donald Trump și presiunile asupra costului vieții au generat o supra abundență de whisky scoțian. Distileriile au rămas cu un surplus și unele au fost forțate să întrerupă sau să reducă producția.

Războiul comercial al lui Donald Trump a dus la o ofertă excesivă a acestei băuturi, care amintește de criza „whisky loch” din anii 1980, sporind riscul de concedieri de locuri de muncă și închideri de distilerii în Scoția, spun specialiștii.

După tarifele lui Trump, vânzările globale de whisky au scăzut cu 2,5% în prima jumătate a anului 2025, al treilea an consecutiv de scăderi după decenii de creștere constantă, lăsând distilerii cu un surplus care a forțat unele să întrerupă sau să reducă producția, iar altele să își extindă capacitatea depozitelor.

Până când se vor înregistra progrese în negocierile pentru un acord comercial între Marea Britanie și SUA , produsele britanice, inclusiv whisky-ul, rămân supuse tarifului „de bază” de 10% impus de Trump asupra importurilor din aprilie.

În noiembrie, unele produse agricole, precum carnea de vită și cafeaua, au fost exceptate de la programul tarifar , dar aceasta nu includea băuturile alcoolice.

Vânzările de scotch au scăzut. Oamenii economisesc banii

În SUA, vânzările de scotch în primele nouă luni ale anului 2025 au scăzut cu 6%, o îmbunătățire față de scăderea de 9% din anul precedent, dar o scădere considerabilă în comparație cu acum cinci ani, când vânzările au crescut cu 4% față de anul precedent, potrivit furnizorului de date privind alcoolul IWSR.

Vânzările de single malțuri, care sunt în general mai scumpe decât amestecurile, au încetinit semnificativ, deoarece consumatorii au redus consumul de băuturi de lux pentru a economisi bani.

În timpul așa-numitei „creșteri a whisky-ului” din anii 1980, care a rezultat dintr-o perioadă de supraproducție în anii 1970, companiile au reechilibrat cererea și oferta prin dezvoltarea de noi piețe precum Japonia, Grecia și Spania.

Restricționarea producției și depozite suplimentare

Până în anii 1990, producătorii de băuturi, inclusiv William Grant și Diageo, au început să dezvolte mai multe single malțuri, percepând prețuri din ce în ce mai mari pentru lichidele învechite și extinzându-se pe mai multe piețe, precum India și China.

Acum, vânzările de malț au scăzut vertiginos, în timp ce vânzările de amestecuri accesibile – care sunt amestecate cu whisky produs din alte cereale, cum ar fi grâul – au fost mai rezistente. În 2024, vânzările globale de malț au scăzut cu 7% față de anul precedent, cu o scădere de 1% a amestecurilor.

Diageo, gigantul producător de băuturi a restricționat producția la unele distilerii de la șapte zile pe săptămână la cinci, în timp ce a întrerupt producția la distileria Teaninich de pe Cromarty Firth din nordul Scoției.

Producția de la Roseisle Maltings, lângă Elgin, în nord-estul Scoției, a fost, de asemenea, întreruptă până cel puțin în iunie 2026, producția viitoare fiind analizată, a adăugat persoana respectivă.

Pentru a gestiona supraoferta, companiile au investit, de asemenea, milioane în capacitate suplimentară a depozitelor pentru stocul nevândut. În luna mai, International Beverage, care deține mărci precum Old Pulteney, Speyburn și Balblair, a investit 7 milioane de lire sterline în șase depozite noi, cu o capacitate suplimentară în valoare de 60.000 de butoaie.

Nivelurile mai ridicate ale stocurilor reduc profiturile unei companii. Diageo și grupul francez de băuturi Pernod Ricard au pierdut 170 de milioane de dolari, respectiv 300 de milioane de euro în flux de numerar disponibil în 2024 din cauza costului suplimentar al stocurilor care ajung la scadență, potrivit unei analize realizate de Bernstein.

IWSR a prognozat că whisky-ul scoțian se așteaptă să revină pe creștere până în 2030, însă acest lucru va fi determinat în mare măsură de extinderea pe noi piețe, cum ar fi India. Soarta pieței americane rămâne incertă, în mare parte din cauza tarifelor impuse de Trump.

În septembrie, Asociația Scoțiană a Whisky-ului a declarat că tariful de 10% impus de SUA importurilor costa industria aproape 20 de milioane de lire sterline pe lună în vânzări pierdute și peste o mie de locuri de muncă.

Industria este, de asemenea, îngrijorată de faptul că, pe măsură ce negocierile tarifare se prelungesc, alte țări ar putea obține propriile acorduri care oferă taxe relativ mai mici, dezavantajând și mai mult whisky-ul.

Oficialii guvernului scoțian sunt de mult timp îngrijorați de faptul că echipa de negocieri a Regatului Unit nu a acordat prioritate whisky-ului scoțian, care în 2022 a reprezentat peste un sfert din valoarea exporturilor internaționale de bunuri ale Scoției, dar doar aproximativ 2% din exporturile Regatului Unit.

