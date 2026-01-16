Politica de o austeritate extremă a Guvernului începe să aibă oponenți chiar în coaliție. Astfel, primarii PSD din judeţul Iaşi nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu. PSD Iaşi a avut un mesaj dur referitor la vizita acestuia în județ. Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea, au transmis primarii social-democrați din județul nordic al țării.
Primarii PSD din judeţul Iaşi au anunțat că nu vor participa la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, care va fi prezent vineri în capitala Moldovei, conducerea PSD Iaşi motivând că întrunirea este pur formală şi că, în plus, deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. De altfel, nu este o reacție izolată, chiar un prima liberal contestând aceste măsuri.
PSD Iaşi a anunţat că primarii social-democraţi din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul Ilie Bolojan, programate vineri la Palatul Culturii. Aceștia avertizează că măsurile de austeritate, care au fost luate ”fără o consultare reală cu toate părţile implicate, vor avea efecte dramatice asupra comunităților” ieșene.
”Ca partid situat pe primul loc în preferinţele ieşenilor la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricţie bugetară, şi un plan serios de investiţii publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieşenilor”, mai afirmă PSD Iaşi.
Prigoana lui Bolojan. În vreme ce Ungaria și Polonia taie masiv impozitele și oferă stimulente pentru familii sau a 14-a pensie, România se luptă cu creșteri năucitoare de TVA, taxe și impozite, tăierea burselor și taxarea mamelor și pensionarilor
Premierul Bolojan s-a lăudat că taie banii partidelor, dar ele au încasat în ianuarie 2,8 milioane de euro, bani publici