Politica de o austeritate extremă a Guvernului începe să aibă oponenți chiar în coaliție. Astfel, primarii PSD din judeţul Iaşi nu participă la întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan, prezent vineri în municipiu. PSD Iaşi a avut un mesaj dur referitor la vizita acestuia în județ. Întâlnirea cu ”premierul „Taie-Tot” este una formală, nu vrem să legitimăm austeritatea, au transmis primarii social-democrați din județul nordic al țării.

Edilii PSD reclamă adoptarea măsurilor de austeritate fără o consultare reală

PSD Iaşi a anunţat că primarii social-democraţi din judeţ nu vor fi prezenţi la discuţiile cu premierul Ilie Bolojan, programate vineri la Palatul Culturii. Aceștia avertizează că măsurile de austeritate, care au fost luate ”fără o consultare reală cu toate părţile implicate, vor avea efecte dramatice asupra comunităților” ieșene.

”Premierul „Taie-Tot”, liberalul Ilie Bolojan, acest propovăduitor al austerităţii, vine la Iaşi, astăzi, să se întâlnească cu primarii din judeţ. Întrunirea este, însă, una pur formală: deciziile de reduceri bugetare au fost deja luate. Adoptarea măsurilor de austeritate, fără o consultare reală cu toate părţile implicate, va avea efecte dramatice asupra comunităţilor locale. Ignorarea partenerilor politici şi a opiniei publice este inacceptabilă. După o atentă analiză, primarii PSD din judeţul Iaşi au decis să nu participe la convocarea făcută de Ilie Bolojan. Pentru că PSD nu vrea să legitimeze austeritatea, nu vrea să gireze tăierile, nu vrea sărăcie”, transmite conducerea PSD Iaşi.

Premierul a ”sărit” peste parlamentarii PSD din teritoriu

Social-democraţii mai reclamă faptul că, la întâlnirea de la Iaşi, nu au fost invitaţi şi p arlamentarii PSD, deşi aceştia contribuie la asigurarea unei majorităţi în Parlament.

”Ca partid situat pe primul loc în preferinţele ieşenilor la alegerile parlamentare de la sfârşitul anului 2024, PSD trebuia să se afle la masă cu premierul pentru a discuta, dincolo de măsurile de restricţie bugetară, şi un plan serios de investiţii publice pentru zona noastră. Nu este pentru prima dată când Ilie Bolojan, în calitate de prim-ministru, refuză o astfel de întrevedere în interesul ieşenilor”, mai afirmă PSD Iaşi.

Premierul Ilie Bolojan se deplasează vineri la Iaşi şi Botoşani, pentru a discuta cu primarii din cele două judeţe pe teme referitoare la administraţia publică locală. Potrivit Biroului de presă al Guvernului, la întâlniri vor participa şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

