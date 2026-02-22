Prima pagină » Actualitate » O mână de ajutor pentru antreprenorii români. USR propune un termen de 3 zile pentru firmele care depășesc plafonul de TVA

O mână de ajutor pentru antreprenorii români. USR propune un termen de 3 zile pentru firmele care depășesc plafonul de TVA

22 feb. 2026, 17:45, Actualitate
O mână de ajutor pentru antreprenorii români. USR propune un termen de 3 zile pentru firmele care depășesc plafonul de TVA

După creșterea TVA, ca parte a pachetului de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan, mediul politic reacționează. Astfel, senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege care vizează sprijinirea antreprenorilor ce depășesc plafonul de TVA.

Potrivit inițiativei senatorilor USR, antreprenorii vor primi un răgaz de 3 zile pentru notificarea autorităților în scopuri de TVA.

Propunerea oferă un răgaz antreprenorilor față de obligațiile lor fiscale

„Cei doi parlamentari USR vor introducerea în Codul Fiscal a unui termen de maximum 3 zile lucrătoare pentru solicitarea înregistrării, un interval rezonabil, care oferă timp de conformare și păstrează echilibrul între obligațiile fiscale și realitățile din teren”, a transmis formațiunea politică, printr-un comunicat de presă emis duminică, 22 februarie.

Sursa foto: Envato

Concret, măsura vizează situații în care depășirea plafonului are loc în afara programului de lucru, la sfârșit de săptămână sau în zile nelucrătoare, când intervenția imediată nu este posibilă, notează Mediafax.

S-ar reduce riscul sancțiunilor nedrepte

Noua propunere are obiectivul de a crea un cadru mai previzibil pentru antreprenori, încercând să reducă riscul sancțiunilor considerate nedrepte, în opinia inițiatorilor proiectului, precum și să mențină un echilibru între obligațiile fiscale și relațiile cu care se confruntă afacerile în mod cotidian.

„Legile trebuie făcute astfel încât să poată fi respectate în mod real. Nu putem cere conformare instantanee într-o situație în care, administrativ, nu există posibilitatea de a interveni”, a transmis Cynthia Păun.

La rândul său, Remus Negoi a subliniat utilitatea măsurii: „Măsura urmărește stabilirea unui interval clar, previzibil și rezonabil pentru conformare. 3 zile lucrătoare oferă contribuabililor un răgaz adecvat pentru îndeplinirea obligației, fără a afecta interesele bugetare ale statului”.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Iancu Brânză, creierul economic al unui premier fără suflet

USR anunță că va sesiza CNA după o emisiune TV. „Unul dintre invitații din studio a susținut în direct că toți USR-iștii ar trebui să se împuște”

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”
18:29
Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”
CONTROVERSĂ Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit
17:49
Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit
IMOBILIARE Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
17:23
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
UTILE Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
16:55
Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii
INEDIT Țara cu cea mai mare producție de lactate din lume. Acolo există de două ori mai multe vaci decât locuitori
16:42
Țara cu cea mai mare producție de lactate din lume. Acolo există de două ori mai multe vaci decât locuitori
POLITICĂ După ce Bulgaria ne-a luat fața, începem să visăm la moneda europeană. Victor Negrescu: Aderarea la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară
16:07
După ce Bulgaria ne-a luat fața, începem să visăm la moneda europeană. Victor Negrescu: Aderarea la zona euro trebuie să devină noul proiect de țară
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Poluarea provocată de reintrarea rachetelor în atmosferă a fost măsurată pentru prima dată
SPORT FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, ELIMINAT de Istvan Kovacs
18:21
FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, ELIMINAT de Istvan Kovacs
PROTEST Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
18:13
Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
TRAGEDIE Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani
17:58
Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani
PROTEST Românii au ieșit în stradă pentru drepturile animalelor. Protest la Parlament împotriva tragediei celor 15.000 de câini eutanasiați la Suraia
17:06
Românii au ieșit în stradă pentru drepturile animalelor. Protest la Parlament împotriva tragediei celor 15.000 de câini eutanasiați la Suraia
FLASH NEWS Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă înarmat în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago
16:54
Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă înarmat în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago
TENSIUNI Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba
16:39
Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba

Cele mai noi

Trimite acest link pe