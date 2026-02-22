După creșterea TVA, ca parte a pachetului de măsuri fiscale ale Guvernului Bolojan, mediul politic reacționează. Astfel, senatorii USR Cynthia Păun și Remus Negoi au depus un proiect de lege care vizează sprijinirea antreprenorilor ce depășesc plafonul de TVA.

Potrivit inițiativei senatorilor USR, antreprenorii vor primi un răgaz de 3 zile pentru notificarea autorităților în scopuri de TVA.

Propunerea oferă un răgaz antreprenorilor față de obligațiile lor fiscale

„Cei doi parlamentari USR vor introducerea în Codul Fiscal a unui termen de maximum 3 zile lucrătoare pentru solicitarea înregistrării, un interval rezonabil, care oferă timp de conformare și păstrează echilibrul între obligațiile fiscale și realitățile din teren”, a transmis formațiunea politică, printr-un comunicat de presă emis duminică, 22 februarie.

Concret, măsura vizează situații în care depășirea plafonului are loc în afara programului de lucru, la sfârșit de săptămână sau în zile nelucrătoare, când intervenția imediată nu este posibilă, notează Mediafax.

S-ar reduce riscul sancțiunilor nedrepte

Noua propunere are obiectivul de a crea un cadru mai previzibil pentru antreprenori, încercând să reducă riscul sancțiunilor considerate nedrepte, în opinia inițiatorilor proiectului, precum și să mențină un echilibru între obligațiile fiscale și relațiile cu care se confruntă afacerile în mod cotidian.

„Legile trebuie făcute astfel încât să poată fi respectate în mod real. Nu putem cere conformare instantanee într-o situație în care, administrativ, nu există posibilitatea de a interveni”, a transmis Cynthia Păun.

La rândul său, Remus Negoi a subliniat utilitatea măsurii: „Măsura urmărește stabilirea unui interval clar, previzibil și rezonabil pentru conformare. 3 zile lucrătoare oferă contribuabililor un răgaz adecvat pentru îndeplinirea obligației, fără a afecta interesele bugetare ale statului”.

