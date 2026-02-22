Amendă de 2.900 lei pentru toți șoferii români care au acest obiect în torpedoul mașinii

Deși mulți șoferi cred că este legal să îl aibă în mașină, atât timp cât nu este „la vedere” pe parbriz, legea sancționează deținerea și utilizarea unui anumit dispozitiv.
Este vorba despre detectorul de radar (antiradarul), iar amenda pentru deținerea acestora intră în clasa a IV-a de sancțiuni.
În 2026, punctul de amendă este plafonat sau indexat, dar sancțiunea maximă pentru persoanele fizice ajunge la 20 de puncte-amendă.
Iar calculat la valoarea actuală, această este de 2.900 lei (sau chiar mai mult, dacă punctul a fost indexat recent).
