Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg

Cel mai mare bloc din România este considerat un adevărat „oraș pe verticală”. De altfel, imobilul se află în București, în cartierul Dristor din sectorul 3.

Blocul 63, situat pe strada Dristorului la nr. 63, are 950 de locuinșe, toate fiind garsoniere.

Oficial, sunt înregistrați în jur de 1.400 – 1.600 de rezidenți, dar se estimează că numărul real al celor care locuiesc acolo (incluzând chiriașii și studenții) depășește 2.500 de persoane.

Clădirea a fost finalizată în anul 1963 și are o formă de „Z” gigant. Are 10 etaje și este împărțită în 4 scări principale, dar legătura dintre ele se face prin coridoare extrem de lungi care amintesc de o stradă interioară.

Inițial, a fost un proiect rezidențial construit pentru a găzdui cadre militare și angajați ai Ministerului de Interne.

De ce i se spune „Comuna 63”

Acest bloc mai este numit și „Comuna 63”, de la numărul imens de locuitori, care depășește populația multor comune sau chiar orașe mici din România.

De exemplu, un mic oraș precum Predealul are în acest moment aproximativ 4.000 de locuitori.

Arhitectul-șef al Sectorului 3, Ștefan Călin Dumitrașcu, l-a comparat în trecut cu un „Reghin în mijlocul Capitalei”.

