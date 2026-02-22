Serviciul Secret al SUA a declarat că agenții au împușcat și ucis un bărbat de aproximativ 20 de ani duminică dimineața, după ce acesta a încercat să pătrundă în perimetrul securizat al reședinței președintelui Donald Trump de la Mar-a-Lago, din West Palm Beach, Florida.

Bărbatul, văzut lângă poarta de nord în jurul orei 1:30 noaptea (ora locală), avea asupra sa o pușcă și o canistră de combustibil. Intențiile sale erau neclare.

Președintele Trump se afla la Washington la momentul respectiv, potrivit The Guardian. Președintele își petrece ocazional sfârșitul de săptămână în stațiune.

Identitatea bărbatului ucis nu a fost încă dezvăluită, decât că provenea din statul Carolina de Nord, potrivit informațiilor investigatorilor. Acesta fusese raportat dispărut în urmă cu câteva zile de către familia sa.

În iulie 2024, Trump, atunci candidat la alegerile prezidențiale, a fost rănit într-o tentativă de asasinat când își ținea discursul la un miting electoral din Butler, Pennsylvania. Un glonț i-a pătruns prin urechea dreaptă. Asasinul a fost împușcat mortal.

Pe 15 septembrie 2024, un bărbat cu o pușcă a fost capturat de autorități după ce a fost văzut lângă terenul de golf unde se juca președintele. A primit condamnare pe viață la închisoare pentru tentativă de asasinare.

Sursa Foto: Mar-a-Lago Club

