Duminică, 22 februarie, între orele 16:00 și 19:00, iubitorii de animale sunt așteptați în fața Parlamentul României (intrarea dinspre Parcul Izvor), la un protest organizat după dezvăluirile tulburătoare despre abuzurile abominabile comise în adăpostul de câini din Suraia.

UPDATE ORA 16.45. Aproximativ 500 de persoane protestează pașnic în fața Palatului Parlamentului, zona Parcului Izvor. Proteste au loc și în alte orașe din țară, precum Timișoara.

Potrivit ONG-urilor implicate, aproximativ 15.000 de câini au fost eutanasiați în acel adăpost, însă înainte de acest final dramatic mulți dintre ei ar fi fost ținuți în condiții grele, fără hrană și apă suficiente, și ar fi suferit abuzuri. Protestul poartă numele simbolic „Dreptate pentru Heidi”, după povestea unei cățelușe care a devenit imaginea suferinței atroce a animalelor din sistem.

Cine organizează protestul

Evenimentul este susținut de organizații pentru protecția animalelor, printre care și Asociația Save our Paws, fondată de medicul veterinar Emma Stratulat.

Participanții sunt așteptați în fața Parlamentului, la intrarea dinspre Parcul Izvor, cu mesaje pentru drepturile animalelor și pentru schimbarea modului în care sunt gestionate adăposturile publice din România.

Organizatorii spun că manifestația este pașnică și are scopul de a atrage atenția asupra responsabilității autorităților și asupra nevoii de reformă în sistemul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Povestea sfâșietoare a lui Heidi, cățelușa condamnată la moarte

Medicul veterinar Emma Stratulat a publicat pe Facebook povestea cățelușei Heidi — unul dintre câinii cu o moarte cruntă în adăpostul Suraia. Mesajul ei a mișcat până la lacrimi mii de oameni și a contribuit la mobilizarea protestului, potrivit petscats.ro.

Redăm mai jos mesajul integral:

Ea este Heidi.

Un nume pe care i l-am dat eu, ca să nu rămână doar „un câine”.

Pentru mine, Heidi a fost felul în care am încercat să-i ofer o ieșire spre lumină, măcar în poveste, dacă în viață nu a primit deloc.

Heidi nu a avut lumină, nu a avut șanse, nu a avut timp.

A fost capturată, ținută câteva zile și apoi ștearsă de pe lume.

Repede și extrem de brutal.

Ca și cum existența ei ar fi încurcat pe cineva.

În imaginile cu ea, se vede clar tot ce n-a primit:

nici hrană,

nici apă,

nici măcar un gest mic de omenie.

Mergea mereu spre troaca goală, de parcă speranța era singurul lucru pe care îl mai avea.

Și mă urmărește imaginea asta….un câine flămând care caută ceva ce nu vine niciodată.

Așa s-a dus Heidi: cu stomacul gol și cu lumea întreagă împotriva ei

Nu pot să povestesc asta cu voce tare.

Pentru că, în timp ce alții au tratat-o ca pe o cifră, pentru mine Heidi a devenit un simbol.

Simbolul tuturor celor care mor înainte să fie văzuți măcar o dată.

Heidi ne arată cât de crud poate fi un sistem care ar trebui să protejeze, nu să ucidă.

Și poate tocmai de aceea povestea ei apasă atât de tare:

pentru că ar fi putut trăi.

Ar fi putut avea numele pe care i l-am dat cu speranță.

Ar fi putut fi altceva.

Dar nu i s-a dat voie.

De asta ieșim în stradă.

Nu doar pentru o cățelușă pe care n-am apucat să o atingem vreodată.

Ci pentru toate viețile cărora li se ia tot timp, suflet, șanse înainte să primească ceva.

Dreptate pentru Heidi

22 februarie

16:00–19:00

Parlament – intrarea Izvor

Heidi nu a avut voce.

Dar noi o avem.

Și nu o să tăcem!

O investigație Snoop a dezvăluit masacrul pe milioane de euro din bani publici

Acum o săptămână, o investigație jurnalistică provoca o undă de șoc în spațiul public. Investigația realizată de Snoop.ro arată că eutanasierea câinilor fără stăpân a devenit o afacere extinsă și profitabilă în România, marcată de posibile ilegalități și rele tratamente aplicate animalelor.

Ancheta arată că, în ultimii 3 ani, peste 33.000 de câini au fost eutanasiați în cel puțin 4 adăposturi private din țară.

Firmele implicate au încasat milioane de euro din bani publici pentru eutanasieri. Jurnaliștii probează inclusiv folosirea unor metode terifiante împotriva câinilor supusi acestei proceduri.

Astfel, un adăpost din comuna Suraia, Vrancea a fost filmat în timp ce eutanasia inclusiv câini sănătoși, fără stăpân, folosind injecții fără anestezie adecvată. În videoclipuri, câinii sunt agresați fizic, târâți, loviți și injectați în spate.

Foto – Video: Rareș Mustață /Mediafax

