Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba

Războiul energetic dintre Budapesta și Kiev ia amploare. Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse.

Motivul deciziei: Ungaria acuză Ucraina pentru oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drubja.

„La Consiliul Afaceri Externe de mâine, UE își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Ungaria îl va bloca. Până când Ucraina nu va relua tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, nu vom permite ca deciziile importante pentru Kiev să avanseze”, a transmis Szijjarto, duminică, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba spre Ungaria și Slovacia au fost oprite de la finalul lunii ianaurie. Conducta a fost avariată în urma unui bombardament al Rusiei. Oficialii guvernelor de la Budapesta și Bratislava refuză să creadă declarațiile oficiale ale autorităților ucrainene și consideră Kievul responsabil pentru întreruperea tranzitului petrolier ca o formă de „șantaj politic”. Ungaria și Slovacia s-au opus aderării Ucrainei la UE.

Ungaria și Slovacia amenință Ucraina cu represalii specifice unui „război energetic”

Cu ocazia aniversării a patru ani de la începerea invaziei ruse a Ucrainei, mai multe state membre UE doresc să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului, însă acesta necesită unanimitate pentru a fi adoptat, potrivit Reuters. Ungaria a anunțat săptăâna aceasta că va bloca și acordarea unui împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei.

Totodată, Robert Fico, premierul Slovaciei, a amenințat Ucraina că dacă nu va fi reluată livrarea de petrol rusesc până luni, va suspenda furnizarea de electricitate, în timp ce Viktor Orban a anunțat că va opri furnizarea de motorină.

Sursa Foto: Profimedia/Warsaw Institute/Euronews

Autorul recomandă: