Prima pagină » Știri externe » Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba

Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba

22 feb. 2026, 16:39, Știri externe
Ungaria va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE împotriva Rusiei. Budapesta acuză Kievul de blocarea conductei Drujba

Războiul energetic dintre Budapesta și Kiev ia amploare. Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a anunțat că țara sa va vota împotriva adoptării celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Federației Ruse.

Motivul deciziei: Ungaria acuză Ucraina pentru oprirea tranzitului de petrol rusesc prin conducta Drubja.

„La Consiliul Afaceri Externe de mâine, UE își propune să adopte cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni. Ungaria îl va bloca. Până când Ucraina nu va relua tranzitul de petrol către Ungaria și Slovacia prin conducta Drujba, nu vom permite ca deciziile importante pentru Kiev să avanseze”, a transmis Szijjarto, duminică, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba spre Ungaria și Slovacia au fost oprite de la finalul lunii ianaurie.  Conducta a fost avariată în urma unui bombardament al Rusiei. Oficialii guvernelor de la Budapesta și Bratislava refuză să creadă declarațiile oficiale ale autorităților ucrainene și consideră Kievul responsabil pentru întreruperea tranzitului petrolier ca o formă de „șantaj politic”. Ungaria și Slovacia s-au opus aderării Ucrainei la UE.

Ungaria și Slovacia amenință Ucraina cu represalii specifice unui „război energetic”

Cu ocazia aniversării a patru ani de la începerea invaziei ruse a Ucrainei, mai multe state membre UE doresc să adopte al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Kremlinului, însă acesta necesită unanimitate pentru a fi adoptat, potrivit Reuters. Ungaria a anunțat săptăâna aceasta că va bloca și acordarea unui împrumut european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru sprijinirea Ucrainei.

Totodată, Robert Fico, premierul Slovaciei, a amenințat Ucraina  că dacă nu va fi reluată livrarea de petrol rusesc până luni, va suspenda furnizarea de electricitate, în timp ce Viktor Orban a anunțat că va opri furnizarea de motorină.

Sursa Foto: Profimedia/Warsaw Institute/Euronews

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

PROTEST Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
18:13
Studenții iranieni continuă protestele. Pentru regimul de la Teheran, au mai rămas 7 zile din ultimatumul lui Trump
TRAGEDIE Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani
17:58
Catastrofă demografică: După 4 ani de război cu Rusia, Ucraina a devenit o națiune de văduve și orfani
FLASH NEWS Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă înarmat în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago
16:54
Un tânăr de 20 de ani a fost ucis de un agent de securitate când a încercat să pătrundă înarmat în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
15:00
Relația cu SUA a ajuns într-un punct mort. De la prietenie, respect și acordarea statutului de partener strategic al SUA, președintele României a ajuns să fie fugărit de staff-ul Casei Albe. Gândul prezintă un scurt istoric al relațiilor România-SUA, de la Ion Iliescu la Nicușor Dan
FINANȚE Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene
14:49
Calul troian al lui Trump. Tarifele vamale au afectat mai mult SUA decât alte ţări, susține un oficial al Băncii Centrale Europene
FLASH NEWS The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia
13:59
The Guardian: Iranul nu vrea să exporte uraniu puternic îmbogățit, dar este dispus să dilueze puritatea acestuia
Mediafax
Trump majorează tarifele globale la 15% după înfrângerea de la Curtea Supremă
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Cancan.ro
Văduva lui Gabriel Cotabiță, ridicată de mascați într-un dosar de proxenetism! Descindere de amploare în Capitală!
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Românii alimentează mașinile cu carburanți în Ungaria din cauza prețurilor mari din țară
Mediafax
Ministrul Sănătății declașează un control la nivel național: Nu funcționează doar cu vorba bună
Click
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Digi24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Cancan.ro
Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cine o mai știe pe Irina Reisler? S-a schimbat total după ce a slăbit 50 de kg! Vreme de două decenii a reușit să mențină acest rezultat formidabil
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Poluarea provocată de reintrarea rachetelor în atmosferă a fost măsurată pentru prima dată
REACȚIE Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”
18:29
Miruță le mulțumește primarilor PSD, PNL și AUR care au stat de vorbă cu el. „Rezolvarea problemelor unei localități nu trebuie să aibă culoare politică”
SPORT FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, ELIMINAT de Istvan Kovacs
18:21
FC Argeș, aproape de play-off după ce a învins Farul. Bogdan Andone, ELIMINAT de Istvan Kovacs
CONTROVERSĂ Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit
17:49
Fake News-ul săptămânii vine chiar de la Guvernul Bolojan, care susține că luptă cu dezinformarea. Ministrul Fondurilor Europene a mințit că România a pierdut „oficial” 231 de milioane de euro din PNRR, apoi s-a răzgândit
FINANCIAR O mână de ajutor pentru antreprenorii români. USR propune un termen de 3 zile pentru firmele care depășesc plafonul de TVA
17:45
O mână de ajutor pentru antreprenorii români. USR propune un termen de 3 zile pentru firmele care depășesc plafonul de TVA
IMOBILIARE Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
17:23
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
PROTEST Românii au ieșit în stradă pentru drepturile animalelor. Protest la Parlament împotriva tragediei celor 15.000 de câini eutanasiați la Suraia
17:06
Românii au ieșit în stradă pentru drepturile animalelor. Protest la Parlament împotriva tragediei celor 15.000 de câini eutanasiați la Suraia

Cele mai noi

Trimite acest link pe