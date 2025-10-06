Țara europeană în care NU ai voie să pornești centrala termică mai devreme de data oficială și nici să ai mai mult de 19°C în casă

Într-o anumită țară europeană, proprietarii nu au voie să pornească centrala termică mai devreme de data oficială stipulată de lege, în funcție de zonă. De asemenea, o altă regulă este legată de temperatura maximă admisă în interiorul locuințelor. Aceasta nu trebuie să fie mai mare de 19°C, cu scopul de a încuraja eficiența energetică și reducerea consumului.

Italia este țara europeană în care sunt stipulate anumite legi referitoare la modul în care cetățenii își pot încălzi locuințele.

Câte ore ai voie să pornești centrala și în ce perioade?

Zona A (din această zonă fac parte, de pildă, Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle): căldura poate fi pornită între 1 decembrie și 15 martie, maximum 6 ore/zi.

Zona B (din această zonă fac parte Palermo, Catania, Agrigento, Reggio Calabria): căldura poate fi pornită între 1 decembrie și 31 martie, maximum 8 ore/zi.

Zona C (din această zonă fac parte Napoli, Salerno, Cagliari, Taranto): căldura poate fi pornită între 15 noiembrie și 31 martie, maximum 10 ore/zi.

Zona D (din această zonă fac parte Roma, Florența, Genova, Pescara): căldura poate fi pornită între 1 noiembrie și 15 aprilie, maximum 12 ore/zi.

Zona E (din această zonă fac parte Milano, Torino, Bologna, Veneția): căldura poate fi pornită între 15 octombrie și 15 aprilie, maximum 14 ore/zi.

Zona F (din această zonă fac parte Belluno, Trento, Cuneo): căldura poate fi pornită fără restricții de timp.

Limită de căldură în case, apartamente, ateliere și clădiri industriale

Există, însă, și o altă lege pe care cetățenii trebuie să o respecte, atunci când vine vorba despre utilizarea centralelor termice. Legea arată că există o temperatură maximă admisă în locuințe, și anume de 19 grade Celsius. Practic, în case și apartamente, aceasta este temperatura maximă, fiind admisă și o toleranță de +2 grade Celsius. De altfel, în cazul atelierelor și al clădirilor industriale, limita este de 17 grade Celsius, arată antena3.ro.

Cetățenii care nu se conformează în fața legii riscă să primească sancțiuni usturătoare. De pildă, persoanele care setează temperatura peste limita admisă de lege pot primi amenzi între 500 și 3.000 de euro. De reținut faptul că pot exista situații în care se mai poate adăuga o amedă de până la 800 de euro din partea primăriilor sau a autorităților locale.

