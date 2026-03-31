Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă. Se dau amenzi de 500 de euro pentru cine încalcă legea
Țara îndrăgită de români care a interzis fumatul pe plajă / foto cu caracter ilustrativ

Una dintre cele mai îndrăgite destinații turistice de către români a interzis fumatul pe plajă. Cine încalcă legea riscă amenzi de până la 500 de euro.

Potrivit radiobijelopolje.me, este vorba despre Italia, țară în care locuiesc milioane de români.

Unde nu se fumează

Sursa citată scrie că autoritățile din micuțul oraș de coastă Pesaro, situat pe malul Mării Adriatice, vor introduce, începând cu luna aprilie, interdicția de a fuma pe plajă. Cine nu respectă regula va fi amendat, iar sancțiunile încep de la 25 de euro și pot urca până la 500 de euro.

Mai mult, noua lege se aplică inclusiv în cazul țigărilor electronice.

Fumatul va fi complet interzis pe toate plajele, iar cei care vor să tragă dintr-o țigară o pot face doar în baruri sau la terase. Însă, și acolo numai dacă administratorii localurilor au amenajat spații speciale pentru fumători.

Poliția locală a fost însărcinată cu aplicarea amenzilor, iar Garda de Coastă va avea misiunea să supravegheze respectarea regulilor în zona apei și pe plajă, până la 200 de metri de țărm.

Potrivit consilierilor locali din stațiunea Pesaro, decizia de a interzice fumatul are la bază dorința de a protejara mediul înconjurător. Chiștoacele de țigară sunt fabricate din acetat de celuloză, un tip de plastic care se descompune în 10 până la 15 ani. Fiecare filtru cântărește, în medie, aproximativ 0,3 grame, iar odată aruncat, eliberează toxine și microplastice care poluează marea.

Reguli similare au fost adoptate și de alte stațiuni din regiune, precum Sirolo și San Benedetto del Tronto. De asemenea, în Bibione este interzis fumatul de-a lungul a opt kilometri de coastă, cu excepția zonelor special amenajate.

