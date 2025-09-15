A fost REȚINUT interlopul Fane Banu, tatăl bărbatului ucis în răfuiala din Craiova / Alte persoane au fost ridicate de la priveghi

Tatăl bărbatului mort în scandalul de la Craiova a fost reținut de poliție, conform informațiilor Gândul. El ceruse să fie externat, ca să meargă la înmormântare.
În acestă seară, în urma activităților investigativ-operative și de cercetare, efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, angrenați în cercetarea evenimentului din 13 septembrie, patru persoane care ar fi participat la eveniment și se sustrăgeau cercetărilor, au fost ridicate de la priveghi.
Cele patru persoane au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale.
Știrea inițială:
„În această după-amiază, una dintre persoanele ce se aflau internate în spital, în vârstă de 57 de ani, a fost externată și condusă la audieri. Astfel, în urma probatorului administrat, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj a dispus reținerea acesteia, pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice și încăierare, fiind introdusă în Arestul IPJ Dolj”, spune Ipj Dolj.