A fost REȚINUT interlopul Fane Banu, tatăl bărbatului ucis în răfuiala din Craiova / Alte persoane au fost ridicate de la priveghi

Tatăl bărbatului mort în scandalul de la Craiova a fost reținut de poliție, conform informațiilor Gândul. El ceruse să fie externat, ca să meargă la înmormântare.

UPDATE – Patru persoane, ridicate de polițiști de la priveghi

În acestă seară, în urma activităților investigativ-operative și de cercetare, efectuate de polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj, angrenați în cercetarea evenimentului din 13 septembrie, patru persoane care ar fi participat la eveniment și se sustrăgeau cercetărilor, au fost ridicate de la priveghi.

Cele patru persoane au fost conduse la audieri, urmând a fi dispuse măsuri legale.

Știrea inițială: