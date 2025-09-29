Prima pagină » Actualitate » Tatăl PRO TV, propunere-șoc. Mutarea Capitalei din București. În ce oraș vrea fostul mogul media să mute capitala României și de ce

29 sept. 2025, 17:23, Actualitate
Adrian Sârbu susține că adevărata reformă administrativă a României ar trebui să înceapă prin mutarea capitalei de la București într-un alt oraș. Propunerea a fost făcută la Aleph News, relatează Mediafax.

Sârbu argumentează că Bucureștiul este supraîncărcat de administrația centrală și de birocrație, iar o nouă capitală ar putea stimula descentralizarea și dezvoltarea regională.

Conform datelor prezentate de Adrian Sârbu în emisiunea Știu pe ce lume trăiesc,  în administrația centrală există 2.573 de instituții publice, cu peste 836.000 de bugetari.

Bucureștiul, potrivit lui Sârbu, este „încărcat” de această administrație centrală, care consumă resurse pe care le percepe ca fiind folosite „în interesul nomenclaturii de partid”.

Mutarea capitalei ar elibera spațiu decizional și funcțional pentru București, care astfel ar putea evolua mai mult ca un centru academic, cultural și de tehnologie, potrivit acestuia.

„Regiunea Bucureşti-Braşov poate deveni un megalopolis al României, cea mai puternică zonă de generare a PIB-ului prin business. Dacă ar fi mutată capitala în regiunea Braşovului, întreaga regiune din nordul Bucureştiului s-ar dezvolta automat uriaş. Pe de altă parte, capitala este un centru administrativ, de comandă, care scapă de bugetarii căraţi în spate de oamenii care muncesc în economia reală şi care generează valoare”, spune Adrian Sârbu.

