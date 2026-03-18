Casa Albă: „Nu poporul american are nevoie de Strâmtoarea Ormuz. Aliații NATO beneficiază cel mai mult din tranzitul petrolier”

18 mart. 2026, 16:56, Știri externe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o intervenție televizată la Fox News că Statele Unite ale Americii nu beneficiază de pe urma tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz, aflată din 28 februarie 2026 sub blocada Iranului, și a făcut apel ca statele europene membre NATO să ajute la redeschiderea căii navigabile.

Președintele Trump și secretarii Pete Hegseth și Marco Rubio sunt în contact direct cu europenii. Datorită lui Trump, noi am devenit țară exportatoare de energie. Nu avem nevoie de Strâmtoarea Ormuz pentru energia de acasă și pentru poporul american. Desigur, vrem ca strâmtoarea să fie redeschisă pentru stabilitatea pieței globale și revenirea prețurilor la petrol”, a spus purtătoarea de cuvânt.

„Președintele are dreptate să cheme aliații să facă mai mult. Aliații NATO beneficiază mai mult din redeschiderea Strâmtorii Ormuz decât o fac Statele Unite. ”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe la Fox News și National Report.

Karoline Leavitt a vorbit și despre demisia directorului de la Departamentul de Combaterea Terorismului, Joseph Kent.

„Nu a fost implicat în discuțiile despre pregătirea operațiunilor și în timpul operațiunilor.  A trecut mult timp de când el a mai fost implicat în informările zilnice. Președintele a considerat că este păcat că i-a acordat privilegiul de a lucra pentru administrația prezidențială, făcând acuzații false și denigratoare în scrisoarea de demisie. Îl acuză pe președinte că este manipulat de guverne străine. Este ridicol  și jignitor. Președintele Trump s-a informat despre Iran de mult timp, încă dinainte să intre în politică. A spus clar că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare. Oricine lucrează aici trebuie să ia la cunoștință intențiile președintelui și a agendei „PACE PRIN FORȚĂ” și a voinței sale de a folosi armata pentru a atinge pacea dacă este necesar., a spus ea.

Trump a declarat într-o postare de pe Truth Social:

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am nimici ce a mai rămas din Statul iranian terorist și le-am permite statelor să folosească de așa zisa „Strâmtoare”, noi n-am fi responsabili? ”. 

Sursa Foto/Video: Fox News 

Autorul recomandă: Trump este furios pe NATO: „I-am ajutat în războiul din Ucraina. Și ei nu vor să ne ajute în războiul din Iran”

FLASH NEWS Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu, după ce Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Iranul amenință că va lovi instalaţii petroliere din Golf. Qatarul, indignat. Cu cât s-au majorat prețurile petrolului
18:02
Tensiuni la cote maxime în Orientul Mijlociu, după ce Israelul a atacat cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. Iranul amenință că va lovi instalaţii petroliere din Golf. Qatarul, indignat. Cu cât s-au majorat prețurile petrolului
ACUM Casa Albă: China a fost de acord ca Trump să-și amâne vizita la Beijing în contextul războiului cu Iran
17:55
Casa Albă: China a fost de acord ca Trump să-și amâne vizita la Beijing în contextul războiului cu Iran
FLASH NEWS Mark Rutte anunță că NATO analizează opțiuni pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. „Aliații lucrează împreună” pentru reluarea comerțului
17:51
Mark Rutte anunță că NATO analizează opțiuni pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. „Aliații lucrează împreună” pentru reluarea comerțului
CONTROVERSĂ SUA declară că Anthropic este un risc „inacceptabil” pentru securitatea națională, după ce acesta a fost folosit în operațiunile din Venezuela și Iran
17:29
SUA declară că Anthropic este un risc „inacceptabil” pentru securitatea națională, după ce acesta a fost folosit în operațiunile din Venezuela și Iran
FLASH NEWS Pedro Sánchez încearcă să-l liniștească pe Zelenski: „Nimeni și nimic nu ne va face să uităm de Ucraina“. Ce acorduri a reușit să încheie liderul ucrainean la Madrid
17:09
Pedro Sánchez încearcă să-l liniștească pe Zelenski: „Nimeni și nimic nu ne va face să uităm de Ucraina“. Ce acorduri a reușit să încheie liderul ucrainean la Madrid
FLASH NEWS Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
16:27
Cum reușește Iranul să controleze traficul prin Strâmtoarea Ormuz și să exporte masiv petrol către China
NEWS ALERT Haos la votul pe buget. Amendamentul PSD privind ajutoarele pentru pensionari, respins din nou
18:11
Haos la votul pe buget. Amendamentul PSD privind ajutoarele pentru pensionari, respins din nou
ACUZAȚII Ce a pățit un turist sud-american în Cluj-Napoca: „M-a abordat o tânără frumoasă. M-a întrebat dacă îi pot cumpăra ceva de mâncare”
18:02
Ce a pățit un turist sud-american în Cluj-Napoca: „M-a abordat o tânără frumoasă. M-a întrebat dacă îi pot cumpăra ceva de mâncare”
FLASH NEWS Sute de mineri au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu în a treia zi de proteste. Manifestanții au adus în fața sediului CE Oltenia coroane funerare și candele
17:47
Sute de mineri au ieșit pe străzile din Târgu-Jiu în a treia zi de proteste. Manifestanții au adus în fața sediului CE Oltenia coroane funerare și candele
CONTROVERSĂ Dezastru economic la Primăria Buzău, dezvăluit de un consilier local. “Bani încasați în plus de la cetățeni, venituri neîncasate de la persoane juridice, proiecte supraevaluate, milioane de lei pierdute din întârzieri și dobânzi”. Ce scrie în raportul Curții de Conturi
17:38
Dezastru economic la Primăria Buzău, dezvăluit de un consilier local. “Bani încasați în plus de la cetățeni, venituri neîncasate de la persoane juridice, proiecte supraevaluate, milioane de lei pierdute din întârzieri și dobânzi”. Ce scrie în raportul Curții de Conturi
SCANDAL Gigi Becali, după ce Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la şefia FRF: „Ne-a călcat 12 ani în picioare! Contestăm la TAS”
17:14
Gigi Becali, după ce Răzvan Burleanu a câștigat un nou mandat la şefia FRF: „Ne-a călcat 12 ani în picioare! Contestăm la TAS”
EDUCAȚIE Declarație falsă a ministrului Educației. Cum contrazice Mihai Dimian legea în vigoare privind orele învățătorilor
17:06
Declarație falsă a ministrului Educației. Cum contrazice Mihai Dimian legea în vigoare privind orele învățătorilor

