Casa Albă: „Nu poporul american are nevoie de Strâmtoarea Ormuz. Aliații NATO beneficiază cel mai mult din tranzitul petrolier”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat într-o intervenție televizată la Fox News că Statele Unite ale Americii nu beneficiază de pe urma tranzitului petrolier din Strâmtoarea Ormuz, aflată din 28 februarie 2026 sub blocada Iranului, și a făcut apel ca statele europene membre NATO să ajute la redeschiderea căii navigabile.

„Președintele Trump și secretarii Pete Hegseth și Marco Rubio sunt în contact direct cu europenii. Datorită lui Trump, noi am devenit țară exportatoare de energie. Nu avem nevoie de Strâmtoarea Ormuz pentru energia de acasă și pentru poporul american. Desigur, vrem ca strâmtoarea să fie redeschisă pentru stabilitatea pieței globale și revenirea prețurilor la petrol”, a spus purtătoarea de cuvânt.

„Președintele are dreptate să cheme aliații să facă mai mult. Aliații NATO beneficiază mai mult din redeschiderea Strâmtorii Ormuz decât o fac Statele Unite. ”, a adăugat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe la Fox News și National Report.

Karoline Leavitt a vorbit și despre demisia directorului de la Departamentul de Combaterea Terorismului, Joseph Kent.

„Nu a fost implicat în discuțiile despre pregătirea operațiunilor și în timpul operațiunilor. A trecut mult timp de când el a mai fost implicat în informările zilnice. Președintele a considerat că este păcat că i-a acordat privilegiul de a lucra pentru administrația prezidențială, făcând acuzații false și denigratoare în scrisoarea de demisie. Îl acuză pe președinte că este manipulat de guverne străine. Este ridicol și jignitor. Președintele Trump s-a informat despre Iran de mult timp, încă dinainte să intre în politică. A spus clar că Iranul nu trebuie să dețină arme nucleare. Oricine lucrează aici trebuie să ia la cunoștință intențiile președintelui și a agendei „PACE PRIN FORȚĂ” și a voinței sale de a folosi armata pentru a atinge pacea dacă este necesar. ”, a spus ea.

Trump a declarat într-o postare de pe Truth Social:

„Mă întreb ce s-ar întâmpla dacă am nimici ce a mai rămas din Statul iranian terorist și le-am permite statelor să folosească de așa zisa „Strâmtoare”, noi n-am fi responsabili? ”.

Sursa Foto/Video: Fox News

