20 ian. 2026, 13:01, Actualitate
Vinietă de 100 de euro într-o țară din Europa. Unde ar putea fi introdusă această taxă și când ar putea intra în vigoare

Într-o țară Europeană s-ar lua în calcul o schimbare majoră pentru șoferi. Și anume, ar putea fi introdusă o vinietă de 100 de euro, iar această măsură ar putea intra în vigoare chiar din 2027. Proiectul este analizat de autorități.

Belgia este țara europeană care ar putea introduce o vinietă de aproape 100 de euro pentru șoferii străini. Acest proiect se află în centrul dezbaterii, iar taxa respectivă ar urma să fie anuală. Măsura ar putea intra în vigoare din anul 2027.

De mai mulți ani, autoritățile din Belgia au în plan să taxeze utilizarea autostrăzile, mai ales că sunt intens tranzitate de autoturisme din alte țări. Anual, pe rețeaua rutieră din Belgia circulă circa 5 milioane de autoturisme străine, însă fără să plătească o taxă aferentă costurilor de întreținere a infrastructurii rutiere.

Valorile pentru vinietă ar putea fi mai ridicate în cazul vehiculelor foarte vechi, susțin autoritățile.

Cetățenii belgieni nu vor avea o plată suplimentară, însă o taxă anuală ar putea fi achitată de șoferii străini. Autoritățile belgiene ar dori să urmeze modelul elvețian, iar discuțiile între cele 2 părți vor avea loc pe 29 ianuarie 2026. Proiectul prevede ca fiecare conducător auto străin să dețină o vinietă valabilă. Altfel, șoferul care nu se supune va fi sancționat.

Șoferilor din Belgia le-ar reveni și lor obligativitatea de a deține o vinietă. Totuși, statul belgian ar compensa costul în totalitate prin reducerea altor taxe rutiere. Autoritățile belgiene ar estima venituri suplimentare între 140 și 300 de milioane de euro anual pentru regiunea Valonia, scrie b1tv.ro.

Pe de altă parte, ar putea să existe obstacole legale și fiscale, odată cu implementarea acestei măsuri. De exemplu, o vinietă pentru șoferii străini ar putea să încalce principiul echității din UE. De aceea, sunt discutate și soluții alternative.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

