Taxă pentru reabilitarea termică a blocurilor pentru proprietarii de apartamente din Sectorul 1

31 dec. 2025, 08:43, Actualitate
Consiliul Local al Sectorului 1 a decis marți, 30 decembrie, să impună o taxă pentru a reabilita termic aproximativ 300 de blocuri care urmează să fie izolate. Primăria va plăti toată lucrarea, însă va recupera 10% din costuri de la proprietari, pe o perioadă de 10 ani, în două rate pe an.

„Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri din sectorul 1, urmând să recupereze 10% din valoarea acesteia de la proprietari, sub forma acestei taxe de reabilitare termică, ce va fi calculată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar. În cazul apartamentelor cu doi sau mai mulți proprietari, scutirea se aplică proporțional cu cota de proprietate deținută de persoana care se încadrează într-o categorie protejată”, a transmis primăria condusă de George Tuță.

Taxa se va achita în două rate egale, cu scadență la 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an fiscal.

Sunt și excepții care vor fi scutite de la plata banilor, mai exact cei care se încadrează în următoarele situații:

  • persoane cu handicap sau familii care au în întreținere persoane cu handicap;
  • persoane singure sau familii cu venituri medii nete lunare pe persoană sub salariul mediu net pe economie, stabilite prin anchetă socială;
  • veterani de război și soții/soțiile supraviețuitoare ale acestora;
  • pensionari cu venituri sub salariul mediu net pe economie;
  • persoane aflate în sărăcie energetică sau încadrate drept consumatori vulnerabili de energie, conform Legii nr. 226/2021.

Primăria Sectorului 1 va recupera sumele plătite în 10 ani, de la 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„La cererea asociației de proprietari, taxa de reabilitare termică se poate achita și integral sau anticipat, fără acordarea de facilități fiscale. De asemenea, plata anticipată parțială a taxei de reabilitare termică, pentru unul sau mai mulți ani fiscali, poate fi efectuată la cererea proprietarului, fără acordarea de facilități fiscale, sumele achitate urmând a stinge anticipat obligațiile aferente perioadelor respective”, a precizat primăria condusă de George Tuță.

Ce se întâmplă în cazul vânzării apartamentului

În cazul vânzării apartamentului, obligația de plată revine noului proprietar, proporțional cu perioada sau suma rămasă. Dacă apartamentul este vândut înainte de stabilirea taxei, obligația de plată revine integral noului proprietar.

