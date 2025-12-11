Trump vrea ca CNN să fie vândut odată cu compania-mamă Warner Bros Discovery. „Oamenii care au condus CNN sunt o rușine”

Președintele american Donald Trump continuă să se implice în vânzarea studiourilor conglomeratului Warner Bros. Discovery. Republicanul este de părere că CNN – una dintre numeroasele rețele de cablu deținute de WBD – ar trebui să fie vândută ca parte a unei tranzacții pentru compania-mamă (Warner Bros Discovery n.r.) sau separat, relatează Axios.

„CNN ar trebui vândută”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă, miercuri. „Cred că oamenii care au condus CNN, în ultima perioadă, sunt o rușine”, a precizat Trump. „Cred că este imperativ ca CNN să fie vândută, pentru că nu ați vrea să-i lăsați pe acești oameni cu niște bani, bani frumoși, la CNN, astfel încât, să poată cheltui și mai mulți bani răspândind otravă, minciuni. Este o rușine. (…) Cred că CNN ar trebui vândut, pentru că oamenii care conduc CNN în acest moment… sunt fie corupți, fie incompetenți.”

Deși președintele nu are puterea de a bloca o fuziune care nu-i place – cu excepția cazului în care există preocupări serioase de securitate națională – comentariile sale au totuși capacitatea de a influența deciziile acționarilor WBD și ale consiliului său de administrație.

Consiliul de administrație al WBD are la dispoziție 10 zile pentru a răspunde unei oferte de preluare ostile din partea Paramount, lansată luni, după ce WBD a anunțat o tranzacție de vânzare a studiourilor și diviziilor de streaming către Netflix pentru 83 de miliarde de dolari.

Argumentul oferit de Paramount acționarilor nu este doar că oferta sa este mai bună din punct de vedere financiar, ci și că are mai multe șanse să primească aprobarea autorităților de reglementare decât oferta Netflix. Paramount a oferit 108 miliarde de dolari pentru a cumpăra întreaga WBD, inclusiv rețelele sale de cablu.

Până la comentariile lui Trump de miercuri, Paramount a susținut că oferta Netflix se confrunta cu o examinare mai strictă din partea autorităților de reglementare din cauza dominației sale în streaming prin abonament.

Acum, comentariile lui Trump ar putea fi folosite pentru a convinge acționarii că oferta Netflix se confruntă cu riscuri de reglementare, deoarece nu include achiziția rețelelor de cablu ale WBD, inclusiv CNN.

Comentariile lui Trump vin după ce The Wall Street Journal a relatat că directorul executiv al Paramount Skydance, David Ellison, i-a promis președintelui că va face „schimbări radicale” la CNN dacă acesta ar achiziționa compania-mamă.

David Ellison, este fiul miliardarului Larry Ellison, un apropiat a lui Trump.

