În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre suprataxarea coletelor venite din China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre taxarea coletelor provenite din China. Acesta menționează că și el este afectat de această măsură. Jurnalistul a declarat că și el este cumpărător de pe Temu. Bolojan face o greșeală, spune analistul, punând această taxă. Dacă România ar produce aceste obiecte, atunci ar fi de înțeles o astfel de taxă. Dar în contextul în care doar China produce un anumit tip de produse, această taxă nu face nimic mai mult decât să pună cumpărătorul la o plată suplimentară. Vehement, Cristoiu susține că nu sporește producția locală, că România nu produce așa ceva. Jurnalistul menționează că oamenii simpli, cei care muncesc, sunt cei care cumpără de pe Temu. Apoi, povestește despre cel mai interesant lucru cumpărat de el de pe Temu. Acesta a achiziționat un stilou alb care nu are capac. Penița este cumva în stilou și când se răsucește, penița iese.
„Eu sunt client de Temu. Hai să îți spun cât sunt de proști ăștia. Vine Bolojan și zice că așa trebuie să facem, asta ca să putem dezvolta industria locală. Deci eu sunt consumator de online. Deci ce fac chinezii? De ce cumpăr de la Temu? Nu știu? De exemplu, tocul ăsta cântă. Dau un exemplu. Așa fac ei, pentru că ei au niște start-up-uri din alea și se adună doi-trei și fac produsul. Eu de pe Temu nu cumpăr device-uri. E o prostie că nu ai de unde să le cumperi din altă parte. De unde mai cumpăr eu tocul ăsta care cântă? E o prostie ce a zis Bolojan, că ei nu pot să producă ce fac chinezii. M-am dus la Nisa și aveam din ăla de ochelari și am întrebat multe vânzătoare, erau să leșine. Au zis că așa ceva noi nu producem. De asta vreau să explic eu că sunt doctor, chinezii produc multe lucruri practice. De pe Temu cumpără oamenii muncii, ca mine. Pui taxa de 25 de lei dacă am produce și noi, altfel nu o pui. Cel mai interesant lucru luat de pe Temu este un stilou, alb, cu sigla Montblanc, care nu are capac. Când îl învârți, iese penița lui. Am fost la poștă să ridic un colet și doamna de acolo era și ea Temu-istă. Cumpăra și ea de pe Temu. Făceam deja o grupare.”, a explicat analistul.