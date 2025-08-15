În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist, scriitor și analist, a vorbit despre suprataxarea coletelor venite din China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Pui taxa de 25 de lei dacă am produce și noi, altfel nu o pui”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre taxarea coletelor provenite din China. Acesta menționează că și el este afectat de această măsură. Jurnalistul a declarat că și el este cumpărător de pe Temu. Bolojan face o greșeală, spune analistul, punând această taxă. Dacă România ar produce aceste obiecte, atunci ar fi de înțeles o astfel de taxă. Dar în contextul în care doar China produce un anumit tip de produse, această taxă nu face nimic mai mult decât să pună cumpărătorul la o plată suplimentară. Vehement, Cristoiu susține că nu sporește producția locală, că România nu produce așa ceva. Jurnalistul menționează că oamenii simpli, cei care muncesc, sunt cei care cumpără de pe Temu. Apoi, povestește despre cel mai interesant lucru cumpărat de el de pe Temu. Acesta a achiziționat un stilou alb care nu are capac. Penița este cumva în stilou și când se răsucește, penița iese.