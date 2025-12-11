Printr-o postare pe Facebook, Adrian Toni Neacșu, fost judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, a criticat modul în care s-a desfășurat conferința de presă de la Curtea de Apel București, în urma documentarului publicat de Recorder.

”Eroare și oroare. Judecătorii nu trebuie sa fie expuși, justiția nu se explică în conferințe de presă, chestiunile administrative trebuiesc păstrate separat de judecățile punctuale în dosare iar judecătorii de persoanele cu funcții de conducere. Înțeleg sentimentul judecătorilor de la CA București că se află sub asediu, dar nu asta e soluția, există autorități care trebuie să-și asume protecția lor”, a scris Adrian Toni Neașcu, pe rețelele de socializare.

Război la conferința de presă organizată de Curtea de Apel

Recorder a publicat mărturii pe care jurnaliștii le-au adunat din interiorul sistemului de justiție, care vorbesc despre dosare de mare corupție în care judecătorilor li se sugerează să ia decizii favorabile inculpaților, despre încălcarea flagrantă a principiului repartizării aleatorii a dosarelor prin schimbarea discreționară a completurilor de judecată și despre cum magistrații care nu se supun sunt marginalizați.

Joi, Curtea de Apel București a organizat o conferință de presă în care au fost prezentate date legate de acuzațiile apărute în documentarul Recorder.

Întâlnirea a fost marcată de tensiuni între jurnaliști și șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie.

La întâlnirea au participat și membrii Colegiului de conducere al CAB, însă aceștia nu au intervenit pe parcursul conferinței. În multe momente, președinta CAB a ridicat tonul la jurnaliștii prezenți în sală și a încheiat conferința de presă brusc, în ciuda faptului că mai erau jurnaliști care voiau să îi pună întrebări.

„Am transmis informația pe care am vrut s-o transmitem către media”, a spus Liana Arsenie și a părăsit sala.

