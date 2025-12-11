Austria a adoptat legea care interzice purtarea vălului islamic în școli pentru fetele sub vârsta de 14 ani

Austria a adoptat astăzi o lege care interzice purtarea vălului islamic (hijab) în școli pentru fetele sub vârsta de 14 ani. Inițiativa, propusă de guvernul de coaliție conservator, a fost aprobată de Parlamentul de la Viena. Legea se referă la obiectele care „acoperă întregul cap sau părți mari ale acestuia, în conformitate cu tradițiile islamice”.

Susținătorii legii, inclusiv ministrul integrării Claudia Plakolm, susțin că măsura este un pas istoric pentru protecția fetelor și un semn împotriva opresiunii, menționând că nicio fată nu ar trebui să fie nevoită să-și ascundă corpul. Legea urmează să intre în vigoare complet odată cu începerea noului an școlar în septembrie 2026. O fază inițială de „educație” a început în februarie, fără penalități. Ulterior, încălcările pot duce la amenzi pentru părinți.

Pentru nerespectarea regulilor, părinții s-ar confrunta cu amenzi cuprinse între 150 și 800 de euro. Guvernul vienez a declarat că aproximativ 12.000 de fete vor fi afectate de noua lege.

Aceasta nu este prima încercare de a introduce o astfel de interdicție. O lege anterioară din 2019, care viza fetele cu vârsta de până la 10 ani, a fost anulată în 2020 de Curtea Constituțională a Austriei. Instanța a considerat că legea era discriminatorie și încălca principiile de egalitate și neutralitate religioasă, deoarece viza în mod clar o singură religie, islamul. Noua lege este de așteptat să fie, de asemenea, contestată la Curtea Constituțională. Criticii susțin că măsura riscă să limiteze accesul fetelor musulmane la educație și le stigmatizează, în loc să le protejeze.

ONG-urile critică legea care interzice hijab-ul

Organizații precum Amnesty International Austria au criticat proiectul de lege. Amnesty a declarat că aceasta „constituie o discriminare flagrantă împotriva fetelor musulmane” și a descris-o drept o „expresie a rasismului anti-musulman”. Astfel de măsuri riscă „să alimenteze prejudecățile și stereotipurile existente împotriva musulmanilor”, a avertizat grupul.

În Franța, autoritățile au interzis elevilor în 2004 să poarte semne de afiliere religioasă, cum ar fi eșarfe, turbane sau acoperăminte evreiești, pe baza legilor seculare ale țării, care sunt menite să garanteze neutralitatea în instituțiile statului.

Recomandările autorului: