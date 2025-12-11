Prima pagină » Actualitate » Cum se prepară prăjitura Albă ca zăpada. Rețeta tradițională a desertului pregătit de mame și bunici, în copilărie

11 dec. 2025, 15:37, Actualitate
Cum se prepară prăjitura Albă ca zăpada, desertul pregătit, de obicei, de mame și bunici în copilărie. Desertul mai poartă denumirea de „Lămâița”. Vezi mai jos, în articol, cum se pregătește această prăjitură deliciosă și aromată.

Prăjitura Alba ca zăpada este preferată de multe persoane, fiind și unul dintre deserturile copilăriei. Pentru ca gustul să fie aromat și perfect, este important ca atenția să fie îndreptată asupra ingredientelor utilizate, precum și asupra modului în care se prepară crema și blatul. Prăjitura are foi fragede, coapte pe dosul tăvii, de cele mai multe ori. Aluatul trebuie să aibă o textură perfectă și nu trebuie, sub nicio formă, să fie frământat prea mult. În caz contrar, ar putea căpăta o textură tare. De altfel, crema se pregătește separat și se incorporează uniform. Trebuie să fie fină.

Ingredientele pentru aluatul prăjiturii

  • Făină;
  • 150 de mililitri de ulei;
  • Trei ouă;
  • 150 de grame de zahăr;
  • Un plic cu amoniu stins în 10 mililitri de oțet;
  • Un praf de sare.
Prăjitura Alba ca zăpada, un deliciu al copilăriei / foto: Shutterstock

Prăjitura Alba ca zăpada, un deliciu al copilăriei / foto: Shutterstock

Ingredientele pentru crema prăjiturii Albă ca zăpada

  • 250 de grame de unt;
  • 100 de grame de amidon alimentar;
  • 300 de mililitri de lapte;
  • Două ouă;
  • 150 de grame de zahăr;
  • Vanilie;
  • Zeamă și coajă de la lămâie.

Cum se prepară Albă ca zăpada

Laptele (250 ml) se pune la fiert într-o cratiță. Separat, zahărul, amidonul, 50 mililitri de lapte rece și ouăle se amestecă. Când laptele începe să fiarbă, se toarnă compoziția cu zahăr și apoi se amestecă până când textura devine îngroșată. După ce compoziția fierbe în clocot, se ia de pe foc și se toarnă într-un bol și se lasă la răcit. Când compoziția devine rece, se spumează cu vanilie, unt, zeamă și coajă de lămâie.

Separat, într-un bol, se vor adăuga uleiul, zahărul, ouăle, amoniul stins în oțet, precum și sarea. Ingredientele se vor amesteca până când zahărul se va dizolva. Treptat, vei adăuga făină până când aluatul devine perfect pentru a fi întins. Începi să întinzi foile, apoi le coci pe dosul unei tăvi. Înainte de etapa coacerii, asigură-te că ungi tava cu ulei și presari un praf de făină, apoi întinzi foile pe tavă. Foile se coc aproape 10 minute. Ar fi ideal să ai 4 foi și 3 straturi de cremă, la această prăjitură. După ce asamblezi desertul, lasă-l la rece 24 de ore, apoi consumă-l.

