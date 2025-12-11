Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar

Un bărbat care a expus simbolui legionare de 1 Decembrie la Alba Iulia

Joi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia a transmis un comunicat de presă prin intermediul căruia s-a anunțat că polițiștii de la IPJ Alba-Serviciul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu, pe data de 3 decembrie, în urma imaginilor apărute în spațiul public , în ceea ce privește utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste, legionare sau xenofobe.

Bărbatul care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, cercetat sub control judiciar

”Din probele administrate până în prezent a rezultat că, la data de 01.12.2025, în timp ce se afla în mun. Alba Iulia, în faţa Muzeului Naţional al Unirii, într-o zonă aglomerată, în contextul sărbătoririi Zilei Naţionale a României, o persoană de sex masculin a utilizat în public simboluri legionare, respectiv un steag tricolor cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, fost lider şi fondator al Mişcării Legionare şi alt steag tricolor cu un simbol asociat mişcării legionare, respectiv «crucea în pumn», ocazie cu care a deţinut şi purtat şi alte însemne specifice, arătând susţinere faţă de această mişcare fascistă şi ultranaţionalistă”, au detaliat procurorii.

În acest context, poliţiştii au făcut o percheziţie domiciliară la un imobil din judeţul Mureş, în locuința bărbatului fiind găsite şi ridicate materiale de propagandă legionară (steaguri cu stema “Garda de Fier”, cărţi, înscrisuri care îl reprezintă pe Corneliu Zelea Codreanu), dar şi o sutană preoţească de culoare neagră purtată de suspect la data faptei.

Bărbatul a fost reţinut de poliţişti ,miercuri, pentru 24 de ore. În urma probatoriul administrat, procurorul de caz a dispus, joi, punerea în mişcare a acţiunii penale, bărbatul devenind inculpat şi fiind cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI