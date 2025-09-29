Drumarii din Gorj intervin pentru dezăpezirea Transalpina între Rânca și Obârșia Lotrului. Este prima interveție de deblocarea a drumului de după primăvară. A nins și în munții Parâng-Șureanu, dar și pe Transalpina, la Gura Haitii (Șaru Dornei din județul Suceava) și pe Valea Jiului.

În mai multe zone din țară ninge în septembrie ca în decembrie. Imagini de iarnă au fost surprinse în mai multe zone montane din România, iar zăpada măsoară, deja, câțiva centimetri. Pe Transfăgărășan, de exemplu, s-a așternut un covor alb de fulgi de nea, iar finalul lui septembrie 2025 a adus ninsori și în județul Harghita, la Mădăraș.

Episodul de vreme rece vine la scurt timp după ce, în 25 august, România a înregistrat cea mai rece dimineață din ultimele cinci decenii pentru această dată. Atunci, tot la Petroșani, temperatura a coborât până la 3 grade Celsius”, transmite Mondo TV. DRDP Craiova monitorizează starea carosabilului „Din cauza temperaturilor scăzute au apărut primele precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane. Angajații DRDP Craiova monitorizează permanent starea carosabilului și intervin cu utilaje specifice pentru a păstra condițiile de siguranță rutieră. Șoferii care tranzitează DN 67C (Transalpina) și DN 7A, trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru aceste condiții meteorologice. Reamintim că programul de acces pe drumul montan dintre Rânca și Obârșia Lotrului este 09:00 – 21:00. În funcție de evoluția vremii circulația rutieră pe Transalpina se poate restricționa în totalitate pentru anumite perioade de timp”, transmite DRDP Craiova.

