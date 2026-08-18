Versiunea personalizată realizată de societatea mixtă a Microsoft din China urma să fie scoasă din uz în februarie 2027, scrie tomshardware.com.

Ministerul Securității Statului din China a solicitat unor organizații cu legături cu statul să elimine de pe sistemele lor o versiune personalizată a sistemului de operare Windows 10, relatează Bloomberg.

Se pare că acest ordin grăbește procesul de retragere din uz planificat inițial de dezvoltatorul software-ului pentru luna februarie 2027; măsura a dus la o creștere puternică a acțiunilor furnizorilor chinezi de sisteme de operare: companiile Hunan Kylinsec și Archermind au atins limita zilnică de variație de 20% la bursa din Shanghai, iar China National Software a înregistrat o creștere de 10%. Sursele Bloomberg au pus această directivă pe seama preocupărilor privind securitatea datelor, fără a specifica care sunt vulnerabilitățile ce îngrijorează autoritățile de la Beijing.

Software-ul vizat este ediția guvernamentală dezvoltată de C&M Information Technologies (CMIT), un joint-venture înființat în 2016 între Microsoft și compania de stat China Electronics Technology Group, partea chineză deținând pachetul majoritar de acțiuni. Versiunea se bazează pe Windows 10 Enterprise, dar elimină OneDrive și alte componente destinate utilizatorilor obișnuiți, dezactivează anumite funcții native, gestionează actualizările și activarea exclusiv pe teritoriul Chinei și permite utilizatorilor guvernamentali să înlocuiască algoritmii standard de criptare ai Microsoft cu algoritmi de criptare chinezești. Autoritatea Vamală din China și Comisia pentru Economie și Informatizare din Shanghai s-au numărat printre primii clienți-pilot la lansarea ediției, în 2017.

De precizat este că, Microsoft a încetat asistența standard pentru Windows 10 la nivel global în octombrie 2025, astfel că ediția CMIT a rămas singura versiune de Windows aprobată oficial pentru utilizarea de către instituțiile guvernamentale chineze. „Microsoft nu are cunoștință despre vreun incident de securitate care să afecteze acest produs”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Bloomberg, adăugând că software-ul continuă să primească actualizări de securitate periodice.

De asemenea, Beijingul a interzis Windows 8 în achizițiile publice în 2014, a dispus înlocuirea pe parcursul a trei ani a calculatoarelor străine din instituțiile guvernamentale începând cu 2019, iar în 2022 a cerut agențiilor centrale și companiilor de stat să renunțe complet la calculatoarele de proveniență străină. Ecosistemul intern creat pentru a răspunde acestei cereri include acum Kylin V10, UOS de la UnionTech și laptopurile cu HarmonyOS 5 de la Huawei; acesta ajunge până la nivelul componentelor hardware, precum desktopurile Qingyun de la Huawei, echipate cu procesorul autohton Kirin 9000X.

Datele privind traficul furnizate de StatCounter arată în ce mică măsură această campanie a ajuns pe piața de consum. În iulie 2026, Windows deținea 87,64% din traficul web de pe desktopuri în China, iar Windows 10 singur reprezenta încă 43,56% din utilizarea sistemelor Windows în această țară, comparativ cu 50,01% pentru Windows 11, la zece luni după încetarea suportului standard. Aproximativ două din cinci desktopuri din China rulează în prezent un sistem de operare Microsoft care nu mai beneficiază de suport – tocmai lacuna pe care ediția dezvoltată de CMIT urmărea să o elimine pentru utilizatorii din sectorul guvernamental.