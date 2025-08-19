Tensiuni în GRECIA: românii și bulgarii cumpără case de vacanță în Halkidiki și le închiriază la „negru”. Guvernul, chemat să intervină de urgență

Mai multe organizații profesionale din Grecia, printre care și Camera Brokerilor Imobiliari din Halkidiki, cer autorităților de la Atena să intervină împotriva a ceea ce ei numesc o concurență neloială venită din partea străinilor. Concret, se pare că tot mai mulți români și bulgari cumpără case de vacanță în Grecia, pe care apoi le scot la închiriere.

Elenii acuză că românii nu respectă legislația fiscală. Cu alte cuvinte, ei închiriază locuințele la „negru” – nu declară nimic, nu plătesc nimic.

„Airbnb la negru”

Oficialii greci reclamă faptul că, în timpul sezonului estival, numeroase case și apartamente cumpărate de români și bulgari sunt închiriate pe termen scurt, dar tranzacțiile nu sunt declarate administrațiilor locale.

Reclamațiile vizează faptul că aceste locuințe nu apar pe platformele oficiale, nu trec prin agenții locale și nu generează impozite în Grecia. Anunțurile sunt promovate frecvent pe grupuri și site-uri din România și Bulgaria, ceea ce face dificilă verificarea lor. Un fel de „Airbnb la negru”, se plâng localnicii.

După 1 ianuarie, odată cu intrarea Bulgariei și a României în Spațiul Schengen terestru, interesul pentru proprietăți pe litoralul grecesc a crescut considerabil. Cele mai căutate zone sunt peninsula Halkidiki, stațiunile din apropierea Kavalei, Asprovalta și chiar orașul Salonic.

Cererea ridicată a dus la scumpiri spectaculoase. În Halkidiki, de exemplu, prețurile au atins anul acesta aproape 6.000 de euro pe metru pătrat, chiar și pentru case fără acces direct la plajă. Prin comparație, vara trecută, valorile maxime abia depășeau 3.500-4.000 de euro pe metru pătrat.

Și, cu cât proprietățile sunt situate foarte aproape de mare, cu atât ele devin, evident, mult mai scumpe.

În Salonic, situația este diferită. În al doilea oraș ca mărime din Grecia se mai găsesc, încă, apartament accesibile, chiar și în centru, unde locuințele mici, de 50-60 mp, se vând cu aproximativ 80–90 de mii de euro.

Creșterea prețurilor pe piața imobiliară îi determină pe greci să se plângă de faptul că locuințele de vacanță devin inaccesibile pentru familiile din zonă.

În plus, fenomenul „închirierilor la negru” îi nemulțumește pe profesioniștii din domeniu, care susțin că pierderile pentru bugetul de stat și pentru piața locală sunt considerabile.

