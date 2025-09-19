Alertă pe aeroport. O dronă civilă de mici dimensiuni a fost observată vineri în apropierea Aeroportului Internaţional Henri Coandă Bucureşti, la aproximativ 3,5 kilometri de aeroport, în timpul apropierii pentru aterizare a unei aeronave.

Aeronava a aterizat în siguranță

Aeronava a aterizat în siguranţă la ora 15:45, incidentul fiind raportat imediat către autorităţile competente.

În urma notificării primite, a fost declanşată o anchetă comună coordonată de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti şi ROMATSA. Investigaţiile desfăşurate până în prezent au condus la identificarea dronei civile implicate şi a locaţiei de unde a fost operată.

Trebuie menționat că, potrivit legii, operarea dronelor este strict interzisă în zona şi în apropierea aeroporturilor civile şi militare. Utilizarea neautorizată a acestora poate periclita grav siguranţa zborurilor şi constituie faptă penală, fiind pedepsită potrivit reglementărilor legale în vigoare.

