Atacatorii cibernetici și-au diversificat metodele și nu mai țin cont de nimic în încercarea de a-și manipula victimele. Escrocii trimit mesaje în numele unor instituții oficiale cheie.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) semnalează o serie de tentative de fraudă online și atrage atenția asupra mesajelor false transmise în numele unor autorități precum Interpol, Europol, Poliția Română sau ANAF.

Fraudele sunt menite să inducă panică și urgență

„Adesea, infractorii cibernetici se folosesc de imaginea unor autorități pentru a oferi o doză mare de încredere scenariului servit potențialei victime. Astfel, identitatea vizuală corespondentă precum și numele Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar a DNSC au fost și sunt încă utilizate de atacatori în tentative de fraudă online”, explică specialiștii.

Acest tip de atac include ransmiterea unor acuzații grave – „pornografie juvenilă, pedofilie, exhibiționism, cyberpornografie” – care îi dau victimei o stare de șoc și emoție puternică.

„În plus, stabilesc nevoia de urgență prin stabilirea unei limite de timp pentru a oferi un răspuns la respectivele acuze (48 de ore)”, mai explică DNSC.

Astfel, după ce victimei îi este indusă o stare de panică, infractorii cibernetici solicită detalii compromițătoare sau date sensibile printr-un simplu reply la e-mail-ul inițial.

„Capacitatea de analiză și de a lua decizii corecte a potențialei victime este din start afectată”, se arată în mesajul de avertizare. De foarte multe ori, adresa de e-mail reală a expeditorului este ascunsă sub un alias.

Sfaturile DNSC și ale Poliției Române

Cetățenii sunt sfătuiți să fie vigilenți la mesajele nesolicitate, să verifice cu atenție adresa reală de e-mail și să evite accesarea link-urilor sau atașamentelor suspecte. „Trimiteți în zona de SPAM astfel de adrese de mail care transmit mesaje-capcană”, recomandă specialiștii.

Dacă o persoană a furnizat deja date sensibile, pașii recomandați sunt: contactarea imediată a băncii pentru blocarea cardului și a tranzacțiilor, anunțarea Poliției pentru deschiderea unei investigații și informarea DNSC, pentru ca și alți utilizatori să poată fi preveniți.

DNSC amintește că există resurse educaționale pe platforma sigurantaonline.ro.

„#SigurantaOnline este un proiect național de conștientizare lansat de DNSC, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB), alături de parteneri importanți din domeniul privat IT&C”, se mai arată în mesaj.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

O nouă metodă, mai complexă, de fraudă telefonică, reclamată pe rețelele sociale. Ce este VISHING-ul și cum ne ferim. Avertismentele IGPR, BNR și DNSC

Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Cea mai nouă ”combinație” care îi păcălește pe bucureșteni