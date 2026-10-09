TikTok riscă o amendă uriașă după alegerile prezidențiale din România. Ancheta Comisiei Europene, încă în desfășurare după aproape doi ani

Investigația deschisă de Comisia Europeană împotriva TikTok după alegerile prezidențiale din România din noiembrie 2024, anulate ulterior de Curtea Constituțională, continuă la aproape doi ani de la declanșarea procedurii.

Bruxelles-ul verifică modul în care platforma a gestionat riscurile de interferență și manipulare electorală, iar dacă vor fi constatate încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), compania riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală mondială.

Informația a fost prezentată joi, la Bruxelles, de Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene pentru domeniul digital, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliști români.

Investigația a fost deschisă oficial pe 17 decembrie 2024, după primul tur al alegerilor prezidențiale din România, desfășurat pe 24 noiembrie, în care Călin Georgescu a obținut cele mai multe voturi. Procedura europeană a fost declanșată în contextul informațiilor transmise de autoritățile române privind posibile operațiuni de influențare a procesului electoral prin intermediul platformelor online.

Comisia Europeană analizează documentele declasificate din România

Bruxelles-ul a primit inclusiv documentele declasificate de autoritățile române, iar analiza acestora continuă. ”Am primit documente declasificate și informații de la autoritățile române. Le analizăm. Acest lucru a declanșat deschiderea unei investigații în baza DSA împotriva TikTok. Investigația este în prezent în desfășurare”, a declarat Thomas Regnier.

Reprezentantul Comisiei Europene a precizat că instituția continuă să solicite informații companiei TikTok, însă nu poate oferi detalii despre verificările aflate în derulare. Ancheta urmărește să stabilească dacă platforma și-a respectat obligațiile europene privind evaluarea și diminuarea riscurilor sistemice care ar putea afecta integritatea proceselor electorale.

Ancheta nu se mai limitează doar la alegerile din România

Deși procedura a fost declanșată în urma scrutinului prezidențial din România, Comisia Europeană poate folosi și informații obținute în contextul altor alegeri desfășurate ulterior în statele Uniunii Europene.

”Investigația în baza DSA privind alegerile împotriva TikTok a fost deschisă în contextul alegerilor din România. Dar acum fiecare alt scrutin care are loc în Europa contribuie la această investigație”, a explicat Regnier.

TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri mondială

Dacă Bruxelles-ul ajunge la concluzia că TikTok a încălcat obligațiile prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, platforma poate primi o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală mondială.

Thomas Regnier a subliniat că procentul este calculat în raport cu cifra de afaceri globală, nu doar cu veniturile obținute în Uniunea Europeană. Cei 6% reprezintă însă plafonul maxim permis de legislația europeană și nu o sancțiune deja decisă.

Ce verifică Bruxelles-ul la TikTok

Unul dintre punctele centrale ale investigației îl reprezintă sistemele de recomandare ale TikTok. Comisia verifică riscurile asociate amplificării artificiale a anumitor tipuri de conținut, eventualelor acțiuni coordonate de manipulare și utilizării automate a unor conturi.

Sunt analizate și politicile TikTok privind reclamele politice și conținutul politic plătit. Un alt aspect important este dacă platforma a ținut suficient cont de particularitățile regionale și lingvistice din România atunci când a evaluat riscurile și a stabilit măsurile de protejare a integrității scrutinului.

La deschiderea investigației, Comisia a precizat că analiza se bazează pe documentele declasificate furnizate de autoritățile române, evaluările de risc transmise de TikTok în 2023 și 2024, informații provenite de la terți și documentele puse la dispoziție de companie.