01 oct. 2025, 21:55, Actualitate
TIR românesc, blocat de polițiști timp de 6 zile pe o autostradă pentru neplata unei AMENZI uriașe. Care era suma și de ce fusese sancționat șoferul
Vameșii din Cehia au blocat un șofer român de TIR pe autostrada D1, lângă orașul Lipník nad Bečvou, în regiunea Přerov, pentru că transportatorul nu și-a plătit amenzile primite pentru supraîncărcare. Camionul a fost blocat pe autostradă timp de 6 zile, până când datoria a fost plătită, a informat purtătorul de cuvânt al Vămii din Ostrava, David Kubenz.

Potrivit acestuia, totul a început pe 19 septembrie, la Vama din Liberec, când autoritățile au primit un semnal că un camion românesc a trecut frontiera la Lanžhot și că operatorul său avea amenzi neplătite în valoare totală de aproximativ 40.000 de euro (932.000 coroane cehe – CZK).

Și, pentru că vehiculul nu mai fusese înregistrat pe teritoriul Cehiei de un an și jumătate, autoritățile au considerat că este o șansă unică de a recupera datoria, scrie Libertatea.

„Imediat a început cooperarea între vameșii din întreaga țară, la finalul căreia am oprit vehiculul lângă Lipník nad Bečvou”, a explicat Kubenz, potrivit tydenikpolicie.cz, o publicație săptămânală despre activitățile Poliției din Cehia.

Șoferul român a precizat, încă de la început, că nu poate achita pe loc amenda de 40.000 de euro.

„Am dispus, așadar, oprirea vehiculului și aplicarea unui dispozitiv de blocare pe roata camionului, pentru a împiedica plecarea acestuia. După șase zile, cazul a avut o rezolvare pozitivă și foarte eficientă”, a declarat Kubenz.

Șoferul de TIR a fost lăsat să plece după 6 zile, când suma datorată a fost virată în contul Vămii, iar camionul românesc a putut să-și continue deplasarea.

Potrivit lui David Kubenz, autoritățile vamale își găsesc sprijin în modificările aduse Legii Vămii. Datorită acestora, un agent vamal poate, printre altele, să rețină pentru recuperarea unei datorii și un bun care poate fi supus executării fiscale.

Ce prevede legislația din Cehia

Legislația din Cehia prevede că transportatorii străini care au amenzi neplătite pot fi obligați să le plătească în momentul unui control efectuat de autoritățile cehe, iar dacă nu sunt achitate, autoritățile au dreptul să confisce plăcuțele de înmatriculare ale vehiculului și să îl blocheze (imobilizeze) pe loc.

Amenzile neplătite pot fi recuperate pentru o perioadă de până la 20 de ani și pot fi rescrise pe baza datelor de înmatriculare și proprietarului vehiculului consemnat în documente.

Mai mult, legislația poate crea situații dificile pentru companiile de transport care folosesc vehicule închiriate sau cu leasing, pentru că sancțiunile pot fi atribuite proprietarului oficial, nu utilizatorului actual al vehiculului.

Amenzile pentru neplata taxei de drum sau alte contravenții rutiere pot ajunge chiar la sume între 5.000 și 100.000 CZK și conduc la măsuri imediate cum ar fi ridicarea plăcuțelor și imobilizarea vehiculului până la plata amenzilor respective.

Astfel, transportatorii străini trebuie să fie atenți la amenzile rutiere în Cehia și să le achite prompt pentru a evita blocarea vehiculelor sau alte sancțiuni administrative și mai dure, mai scrie sursa citată.

