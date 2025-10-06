Prima pagină » Actualitate » Toamnă de foc la PSD. Pe 25-26 octombrie 2025 va avea loc congresul partidului în care se alege noua conducere

Luiza Dobrescu
06 oct. 2025, 15:04
Toamnă de foc la social-democrați. PSD își alege președintele la sfârșitul lunii octombrie și își va decide strategia politică. 

Zilele de 25 și 26 octombrie 2025 au fost stabilite ca date pentru derularea congresului partidului; eveniment în cadrul căruia social-democrații își vor defini strategia politică pentru următorii ani și vor decide cine le va fi președinte.

Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare, pentru ultimele detalii și definitivarea agendei oficiale a evenimentului.

