13 aug. 2025, 08:15, EXCLUSIV
PSD, obligat să rămână la guvernare până la Congres. Politolog: „Nu există alternativă”

Cu un congres care bate la ușă și două tabere care își dispută controlul intern, PSD traversează una dintre cele mai fragile perioade, De la un scor record de aproape 46% în 2016, partidul a ajuns la puțin peste 22% la alegerile din decembrie 2024, pierzând chiar și nucleul dur de alegători. Profesorul Radu Carp crede că social-democrații sunt „condamnați” să rămână la guvernare până în toamnă, în timp ce surse din interior acuză actuala conducere că a abandonat temele care le-au adus victoriile. În spatele ușilor închise, tensiunile cresc, iar viitorul PSD se joacă între renaștere și irelevanță.

Pentru a înțelege cum a ajuns PSD în acest punct și ce șanse are să își revină, Gândul a discutat cu profesorul de științe politice Radu Carp. Radiografia sa relevă atât contextul fragil al actualei coaliții, cât și dinamica internă a partidului înaintea congresului din toamnă. Concluzia politlogului este certă: PSD nu își poate permite o ieșire de la guvernare.

Coaliția de sacrificiu

Profesorul de științe politice Radu Carp consideră că actuala coaliție de guvernare este rezultatul unui compromis de ultim moment, menit să blocheze accesul extremiștilor la putere.

„Actualul guvern nu a fost, de fapt, voința tuturor partidelor care se află actualmente la guvernare și a fost o încercare disperată, în extremis, de a nu da acces extremiștilor la putere, pentru că actuala coaliție se sprijină pe un număr de câțiva parlamentari. E o majoritate extrem, extrem de fragilă, în așa fel încât aceste partide sunt condamnate să fie la guvernare”, afirmă Carp.

Diferențele ideologice și de stil între partide există și sunt adânci, adaugă Radu Carp.

„Evident că tensiuni există, pentru că USR și PSD se află la polul opus, ca structură, comportament și ideologie. PNL cu PSD au mai fost în coaliții, dar și-au dat seama că puteau realiza mai multe dacă ar fi candidat singuri. PNL și USR au avut experiența proastă a unei guvernări în 2021, când totul s-a încheiat foarte rapid. Deci sunt partide care nu s-au obișnuit să lucreze împreună”.

În opinia lui Carp, alternativa actualei formule este imposibilă fără AUR, ceea ce ar izola România pe plan internațional: „Nu există alternativă la actuala alianță de guvernare decât o altă coaliție care ar fi dominată de AUR. Ori cu AUR nu va putea fi accesat niciun ban pe piețele internaționale, în așa fel încât, repet, actualele partide sunt condamnate să guverneze împreună”.

Cum se împart taberele înaintea Congresului PSD

În timp ce PNL și USR au organizat deja congrese și și-au validat conducerile, PSD a rămas singurul partid din coaliție fără o structură aleasă prin vot intern, subliniază Radu Carp. Acesta descrie două tabere distincte în partid.

„În interiorul PSD s-au format două grupări. Una este cea a persoanelor care nu vor să răspundă pentru eșecurile la alegeri – domnul Grindeanu, domnul Tudose, doamna Firea și așa mai departe – și o altă echipă din PSD care dorește ca niciunul dintre cei care au pierdut cele patru rânduri de alegeri din ultimul an să mai fie la conducere și să existe o resetare a partidului. Sunt două tabere foarte clare, în echilibru. Niciuna nu știe dacă va câștiga”.

Profesorul consideră că amânarea congresului este o greșeală strategică: „Mie mi se pare contraproductivă orice încercare de a amâna un congres al PSD. PNL și USR au tras lecțiile și au organizat rapid congrese democratice. PSD se află în situația în care, după demisia domnului Ciolacu, nimeni nu mai este legitim să ia anumite măsuri”.

Scenariul unui guvern minoritar de tipul Tăriceanu este exclus înainte de clarificările interne, crede Radu Carp: „Un astfel de scenariu este improbabil, pentru că lupta în PSD încă nu s-a încheiat și nu este nimeni care să poată lua astfel de decizii. După momentul alegerilor interne, noul lider va avea legitimitatea să ia orice fel de decizie dorește, pentru că a fost ales. Până atunci, orice mișcare va atrage atenția că actualii lideri interimari nu au fost votați”.

De la 46% la 21% – prăbușirea PSD prin ochii unui fost lider din „garda veche”

Un fost lider PSD din cercul zero al puterii din perioada lui Liviu Dragnea, care a acceptat să vorbească sub protecția anonimatului pentru Gândul, critică voalat actuala conducere.

„Întreaga abordare din 2016 a fost una care îmbina necesitatea de a crește veniturile românilor, în principal din întărirea economiei, prin măsuri legislative și executive care să crească intrările la buget din economie, nu din zona de impozite și taxe, și din zona productivă a societății. Da, cu chestiuni care țineau de afirmarea identității naționale, de o politică bazată și pe demnitate, și pe tradiție, și pe cultura românească. Am găsit o formulă echilibrată… și am primit 46% din voturile românilor”, deplânge sursa citată.

Astăzi, spune acesta, PSD a pierdut chiar și nucleul dur de alegători: „Am coborât mult sub ceea ce altădată era undeva la 25-30%. În toate măsurătorile sociologice, nucleul dur era electoratul care votează PSD-ul chiar dacă mai critică liderii. Ei bine, obții 21% cum a fost acum câteva luni și scazi în continuare în sondaje. Linia insuflată de conducerea partidului, începând de la Marcel Ciolacu și până la situația de acum, este una greșită”.

„Vechea gardă” acuză PSD că și-a abandonat propriul electorat

Fostul lider identifică pierderea temelor-cheie ca principală cauză a declinulu PSD: „Prima și cea mai gravă greșeală a fost abandonarea electoratului și a temelor care s-au bucurat de încrederea acestuia. În perioada 2017-2018, nu se discuta despre lipsa banilor de pensii sau oprirea investițiilor. Măsurile luate atunci stimulau economia, încurajau mediul de afaceri, creșteau veniturile la buget”.

Sursa citată subliniază că o parte consistentă din electoratul PSD din 2016 a migrat spre AUR.

„Grosul s-a dus către AUR. De ce? Pentru că în discursul public al acestui partid se regăsesc teme pe care electoratul PSD le consideră importante și aproape de sufletul lor. Bineînțeles că nu plătești facturi cu suveranismul, dar temele acestea au prins”.

Criticile fostului lider vizează și participarea PSD la măsurile de austeritate promovate de premierul Bolojan. „Politicile de austeritate ale lui Bolojan sunt mai rele decât pe vremea lui Boc. În 2010, mediul de afaceri nu a fost afectat atât de puternic. Acum, afectăm și mediul de afaceri, mărim taxe și impozite. Perspectiva este mai proastă decât cea din 2010, iar conducerea PSD participă la aceasta”, îcheie acesta.

