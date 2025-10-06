Toamnă de foc la social-democrați. PSD își alege președintele la sfârșitul lunii octombrie și își va decide strategia politică.

Potrivit liderului interimar, acest congres ar fi bine să aibă loc „până în postul Crăciunului”, după cum a declarat, luni, Sorin Grindeanu.

Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare, pentru ultimele detalii și definitivarea agendei oficiale a evenimentului.

