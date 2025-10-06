Prima pagină » Actualitate » Toamnă de foc la PSD. Social-democrații își vor alege noua conducere „până în Postul Crăciunului”

Toamnă de foc la PSD. Social-democrații își vor alege noua conducere „până în Postul Crăciunului”

Luiza Dobrescu
06 oct. 2025, 15:04, Actualitate
Toamnă de foc la PSD. Social-democrații își vor alege noua conducere

Toamnă de foc la social-democrați. PSD își alege președintele la sfârșitul lunii octombrie și își va decide strategia politică. 

Potrivit liderului interimar, acest congres ar fi bine să aibă loc „până în postul Crăciunului”, după cum a declarat, luni, Sorin Grindeanu.

Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare, pentru ultimele detalii și definitivarea agendei oficiale a evenimentului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

PSD își pregătește Congresul, dar alegerile din Capitală le stabilește premierul, spune Daniel Băluță

PSD, obligat să rămână la guvernare până la Congres. Politolog: „Nu există alternativă”

Citește și

O nouă sursă de venit pentru români! Cum poți câștiga BANI frumoși dintr-o activitate prosperă
17:39
O nouă sursă de venit pentru români! Cum poți câștiga BANI frumoși dintr-o activitate prosperă
EXCLUSIV DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie
17:12
DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie
ACTUALITATE Scenariu cu repetiție la Moscova: Fostul șef al celui mai cunoscut ziar din URSS a murit după ce a CĂZUT de la fereastra unui bloc
17:04
Scenariu cu repetiție la Moscova: Fostul șef al celui mai cunoscut ziar din URSS a murit după ce a CĂZUT de la fereastra unui bloc
ACTUALITATE CNAIR a convocat Comandamentul Central de IARNĂ în OCTOMBRIE
17:00
CNAIR a convocat Comandamentul Central de IARNĂ în OCTOMBRIE
POLITICĂ Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan
16:58
Căzut în dizgrație în regimul Iohannis, cu rezultate dezastruoase în alegeri, Ludovic Orban îi dă sfaturi de politică internă lui Nicușor Dan
AI AFLAT! Ion Cristoiu devoalează planul secret al lui Nicușor Dan: noii consilieri se vor ocupa să-i creeze Partidul România Onestă, susține publicistul
16:54
Ion Cristoiu devoalează planul secret al lui Nicușor Dan: noii consilieri se vor ocupa să-i creeze Partidul România Onestă, susține publicistul
Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Digi24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Cancan.ro
Actorul de la Antena 1 a stat lipit de Gina Chirilă toată seara! El însurat, ea proaspăt îndrăgostită, dar… A păzit-o mai ceva ca un bodyguard!
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Ana Birchall, acuzată că s-ar fi oferit să devină agent CIA în schimbul unei funcții importante în România. Reacția fostului consilier prezidențial: „O minciună”
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Click
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat care a câștigat la loto a ținut-o în petreceri non stop timp de 3 luni și a ajuns în spital, în stare gravă
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
A fost mereu omul lui Putin? Angela Merkel dă vina pe Polonia și țările baltice pentru invazia din Ucraina
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Descopera.ro
Cum au reușit cercetătorii să citească gândurile șoarecilor într-un experiment?