Toate tunurile PSD, pe Bolojan. Ministrul Energiei lasă să se înţeleagă că preţul carburantilor poate fi scăzut, dar că se opune premierul

Preţul carburantului poate fi micşorat, spune ministrul Bogdan Ivan, după consultarea social-democraţilor care a avut loc la Brăila. E nevoie doar de o ajustare fiscală.

Ministrul Energiei a enumerat două metode prin care valorea carburantului, la pompă, poate scădea. Ambele stau în pixul premierului Ilie Bolojan, respectiv ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Scădere reală a prețului final la pompe poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a prețului combustibilor.

„Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de față a fost aplicată în câteva state europene. În România e în continuare o opțiune. Şi doi, reducerea proporțională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de o parte, în această perioadă, statul român are venituri suplimentare din creșterea prețului. Din încasare suplimentară, din TVA se calculează tot ceea ce încasează suplimentar Ministerul de Finanțe în această perioadă. În luna martie, plus cele trei luni de criză în domeniul carburanților, iar toți acești bani, într-o formă foarte clară și transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor.

Social-democraţii spun că acesta este un aspect la care nu vor renunţa şi nu este negocial în coaliţie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

