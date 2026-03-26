„Metoda japoneză” care te-ar putea ajuta să îmbunătățești performanța mașinii și să menții durabilitatea motorului

Te-ai întrebat vreodată la ce ar trebui să fii atent pentru a îmbunătăți performanța mașinii și pentru a menține durabilitatea motorului? Îngrijirea și întreținerea unui vehicul poate fi o etapă costisitoare, dar care poate să prelungească buna funcționalitate a sa. Există, de pildă, „metoda japoneză” care ar putea să fie eficientă. Iată mai jos, în articol, ce presupune aceasta.

Când vine vorba de întreținerea vehiculului, una dintre cele mai importante verificări este schimbul de ulei. Această înlocuire este esențială pentru a asigura buna funcționare a mașinii, precum și durabilitatea vehiculului. Este important să ții evidența kilometrajului parcurs cu același ulei, astfel încât să îl poți schimba la momentul potrivit, fără a-ți pune vehiculul în pericol, notează Larazon.es.

În Spania, ca și în restul Europei, oamenii schimbă de obicei uleiul vehiculului la fiecare 15.000 – 30.000 de kilometri. Deși pare o cifră mare, se află în intervalul normal de funcționare al vehiculului. Există o practică care își propune să protejeze motorul vehiculului prin schimburi frecvente de ulei, iar aceasta se numește „Kaizen”. Este o metodă folosită adeseori în Japonia.

Ce presupune această metodă, de fapt? „Kaizen” înseamnă „îmbunătățire constantă” și este o metoda răspândită la scară largă în Japonia. Mai precis, înseamnă că micile schimbări făcute constant generează în cele din urmă un impact mare. Această abordare a devenit faimoasă în companii japoneze precum Toyota, făcând parte din sistemul de producție pentru a ajuta la optimizarea calității și eficienței în producția de automobile, scrie sursa citată.

De ce japonezii schimbă des uleiul de motor?

Mentalitatea japoneză a prioritizat întotdeauna prevenirea defecțiunilor în detrimentul reparării acestora. Șoferii și mecanicii japonezi nu așteaptă să apară semne de defecțiune, ci previn eventualele situații neplăcute și au grijă să schimbe uleiul de motor cât mai des. În Japonia, uleiul de motor este schimbat la fiecare 5.000 – 7.000 de kilometri.

Există și o explicație, susțin experții auto. Spre deosebire de Europa, autoturismele sunt utilizate în condiții diferite în Japonia. În orașele mari, ambuteiajele sunt foarte frecvente, așa că vehiculele circulă cu viteze mici. Aceste condiții sunt nefavorabile pentru motor, deoarece uleiul se încălzește și se degradează mai repede.

Există și 5 beneficii ale practicii de a schimba des uleiul de motor:

  • Durată de viață mai lungă a motorului;
  • Uzură internă redusă;
  • Performanță îmbunătățită a vehiculului;
  • Risc mai mic să se producă defecțiuni costisitoare;
  • Eficiență mai bună pe termen lung.

