Prima pagină » Știri externe » NATO testează „apărarea totală” în zona Arctică. 25.000 de militari și civili se pregătesc pentru apărarea flancului nordic al Alianței

NATO testează „apărarea totală” în zona Arctică. 25.000 de militari și civili se pregătesc pentru apărarea flancului nordic al Alianței

09 mart. 2026, 14:12, Știri externe
NATO testează „apărarea totală” în zona Arctică. 25.000 de militari și civili se pregătesc pentru apărarea flancului nordic al Alianței

Exercițiile NATO în regiunea Arctică s-au intensificat în ultima perioadă și au trecut de la simple manevre militare la simulări de tip „apărare totală”, care integrează partea militară cu reziliența civilă. Alianța Nord-Atlantică a început pe 9 martie exercițiile bienale, care pun de data aceasta accentul pe rolul civililor în sprijinirea armatei, într-un moment în care președintele SUA face presiuni pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, membră NATO, scrie Reuters.

Exercițiul Cold Response 2026 se desfășoară în Norvegia și implică aproximativ 25.000 de militari din 14 țări aliate, inclusiv din Statele Unite, Regatul Unit și Germania. Aceste manevre militare se concentrează pe apărarea alianței în Arctica europeană, unde Norvegia și Finlanda au o graniță comună cu Rusia.

Acest exercițiu a devenit acum parte a Arctic Sentry, inițiativa lansată în februarie 2026 pentru a consolida prezența Alianței în nordul îndepărtat și pentru a coordona activitățile naționale într-o abordare operațională unică.

În condițiile în care Donald Trump insistă că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a respinge amenințările din partea Chinei și Rusiei, la acest exercițiu militar al NATO participă în total aproximativ 25.000 de soldați din 14 țări, inclusiv din Danemarca și SUA. Sunt așteptați până la 4.000 de soldați americani. Cu toate acestea, înaintea începerii exercițiului, armata americană a retras o escadrilă de avioane de vânătoare F-35 și a refuzat să precizeze dacă războiul împotriva Iranului a jucat un rol în această decizie.

„Armata americană este o forță desfășurată la nivel global și nu este anormal ca forțele să fie redistribuite sau realocate dinamic dintr-o serie de motive”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Forțelor Marine ale SUA din Europa.

Accent pe pregătirea civilă și reziliență

În cadrul conceptului de „apărare totală” abordat de NATO, exercițiile arctice nu mai sunt doar despre soldați, ci despre modul în care societatea civilă poate susține efortul de război. Norvegia a declarat că anul 2026 este „anul apărării totale”, care pune accentul pe creșterea gradului de pregătire a civililor, a întreprinderilor și a instituțiilor publice pentru a face față unui eventual război sau altor catastrofe.

„Vrem ca armata noastră să își facă treaba de a apăra țara. Pentru a face acest lucru, ne bazăm complet pe funcționarea normală a majorității aspectelor societății”, a declarat pentru Reuters generalul-maior Lars Lervik, șeful armatei norvegiene. „Aceasta este, de asemenea, o oportunitate de a repeta în mod specific cazurile în care civilii pot oferi sprijin direct efortului militar, de exemplu, serviciul de sănătate tratând un număr mai mare de soldați răniți, norvegieni sau din forțele aliate, decât de obicei.”

Pe 12 martie, armata norvegiană va derula un scenariu în cadrul căruia se va testa capacitatea spitalelor din nordul Norvegiei de a trata un număr mare de victime transportate de pe un presupus front din Finlanda.

Recomandările autorului:

Prim-ministrul Spaniei cere o „cooperare loială” cu SUA, dar condamnă atacurile asupra Iranului drept „greșeală extraordinară”

UE vrea să împiedice noii membri să devină Ungaria 2.0. Cum arată planul Bruxelles-ului care a transformat Muntenegru în cobai

Lupte în Orient, ziua 7: Rusia este acuzată că furnizează Iranului informații pentru a lovi forțele americane din Orientul Mijlociu

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
16:31
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
SCANDALOS Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”
15:54
Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”
ENERGIE Țările G7 vor să oprească haosul de pe piețele energetice și plănuiesc să folosească până la 30% din rezervele de petrol din sistemul IEA
15:48
Țările G7 vor să oprească haosul de pe piețele energetice și plănuiesc să folosească până la 30% din rezervele de petrol din sistemul IEA
FLASH NEWS Franța pregătește o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, anunță Macron din Cipru. „Când Cipru e atacat, Europa este atacată”
15:14
Franța pregătește o misiune „pur defensivă” pentru redeschiderea strâmtorii Ormuz, anunță Macron din Cipru. „Când Cipru e atacat, Europa este atacată”
INEDIT Mai mulți pui de koala au rămas fără mamă, iar acum strâng în brațe jucării de pluș. Fenomenul amintește de cazul lui Punch
14:58
Mai mulți pui de koala au rămas fără mamă, iar acum strâng în brațe jucării de pluș. Fenomenul amintește de cazul lui Punch
TEHNOLOGIE Rusia a lansat o operațiune cibernetică globală pentru a compromite conturile de Signal și WhatsApp ale politicienilor și militarilor din Occident
14:42
Rusia a lansat o operațiune cibernetică globală pentru a compromite conturile de Signal și WhatsApp ale politicienilor și militarilor din Occident
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Cum s-a format Marele Canion al Atlanticului? Se întinde pe 500 de kilometri de-a lungul fundului mării!
HOROSCOP Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
16:46
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
ACTUALITATE Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
16:40
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
STENOGRAME Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
16:28
Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
ULTIMA ORĂ După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
15:57
După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
FLASH NEWS Marius Tucă denunță probele ilegale din dosarul lui Georgescu: „Au făcut o crimă împotriva democrației și au vrut să-l facă pe Georgescu criminal”
15:53
Marius Tucă denunță probele ilegale din dosarul lui Georgescu: „Au făcut o crimă împotriva democrației și au vrut să-l facă pe Georgescu criminal”
FLASH NEWS Nicușor Dan, de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”
15:50
Nicușor Dan, de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe