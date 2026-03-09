NATO testează „apărarea totală” în zona Arctică. 25.000 de militari și civili se pregătesc pentru apărarea flancului nordic al Alianței

Exercițiile NATO în regiunea Arctică s-au intensificat în ultima perioadă și au trecut de la simple manevre militare la simulări de tip „apărare totală”, care integrează partea militară cu reziliența civilă. Alianța Nord-Atlantică a început pe 9 martie exercițiile bienale, care pun de data aceasta accentul pe rolul civililor în sprijinirea armatei, într-un moment în care președintele SUA face presiuni pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca, membră NATO, scrie Reuters.

Exercițiul Cold Response 2026 se desfășoară în Norvegia și implică aproximativ 25.000 de militari din 14 țări aliate, inclusiv din Statele Unite, Regatul Unit și Germania. Aceste manevre militare se concentrează pe apărarea alianței în Arctica europeană, unde Norvegia și Finlanda au o graniță comună cu Rusia.

Acest exercițiu a devenit acum parte a Arctic Sentry, inițiativa lansată în februarie 2026 pentru a consolida prezența Alianței în nordul îndepărtat și pentru a coordona activitățile naționale într-o abordare operațională unică.

În condițiile în care Donald Trump insistă că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a respinge amenințările din partea Chinei și Rusiei, la acest exercițiu militar al NATO participă în total aproximativ 25.000 de soldați din 14 țări, inclusiv din Danemarca și SUA. Sunt așteptați până la 4.000 de soldați americani. Cu toate acestea, înaintea începerii exercițiului, armata americană a retras o escadrilă de avioane de vânătoare F-35 și a refuzat să precizeze dacă războiul împotriva Iranului a jucat un rol în această decizie.

„Armata americană este o forță desfășurată la nivel global și nu este anormal ca forțele să fie redistribuite sau realocate dinamic dintr-o serie de motive”, a declarat pentru Reuters un purtător de cuvânt al Forțelor Marine ale SUA din Europa.

Accent pe pregătirea civilă și reziliență

În cadrul conceptului de „apărare totală” abordat de NATO, exercițiile arctice nu mai sunt doar despre soldați, ci despre modul în care societatea civilă poate susține efortul de război. Norvegia a declarat că anul 2026 este „anul apărării totale”, care pune accentul pe creșterea gradului de pregătire a civililor, a întreprinderilor și a instituțiilor publice pentru a face față unui eventual război sau altor catastrofe.

„Vrem ca armata noastră să își facă treaba de a apăra țara. Pentru a face acest lucru, ne bazăm complet pe funcționarea normală a majorității aspectelor societății”, a declarat pentru Reuters generalul-maior Lars Lervik, șeful armatei norvegiene. „Aceasta este, de asemenea, o oportunitate de a repeta în mod specific cazurile în care civilii pot oferi sprijin direct efortului militar, de exemplu, serviciul de sănătate tratând un număr mai mare de soldați răniți, norvegieni sau din forțele aliate, decât de obicei.”

Pe 12 martie, armata norvegiană va derula un scenariu în cadrul căruia se va testa capacitatea spitalelor din nordul Norvegiei de a trata un număr mare de victime transportate de pe un presupus front din Finlanda.

