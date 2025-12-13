Ai apartament, mașină și stai în București? Cât vei plăti impozit din 2026

Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din România vor plăti un impozit mai mare. Iată mai jos, în articol, un calcul în cazul unei persoane care deține un apartament și o mașină și locuiește în București. În exemplu este luată în considerare o locuință de 60 de metri pătrați / 75 de metri pătrați și o mașină cu un motor de 1.600 cm³ (Euro 4/5 și Euro 6).

Gândul.ro v-a arătat AICI lista cu taxele noi care vor fi plătite de cetățenii români începând cu 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.

Crește impozitul din 2026

Anul 2026 aduce noi taxe pentru cetățenii români. Prognoza arată că proprietarii români (de apartamente și autoturisme) se vor confrunta cu o schimbare considerabilă a modului în care vor fi calculate impozitele locale. De pildă, clădirile din beton armat sau cărămidă nearsă vor atinge valoarea impozabilă de 2.677 de lei per metrul pătrat (când beneficiază de utilitățile complete). Valori cuprinse între 535 și 803 lei per metrul pătrat vor fi specifice impozitului pentru clădirile din lemn sau materiale nearse.

Cote neschimbate:

Cota de 0,1% pentru clădirile rezidențiale;

Cota de 0,2% pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice;

Cota de 1,5% pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice.

Calcul impozit: apartament de 60/75 metri pătrați și autoturisme din 2015/2020, cu norme diferite (Euro 4/5/6)

Metoda de calcul pentru impozit în 2026, în cazul clădirilor, va fi următoarea: Suprafaţa (metri pătrați) × Valoare impozabilă (lei/mp) × Cotă stabilită de consiliul local.

De reținut faptul că există posibilitatea de a beneficia de o bonificație până pe 31 martie 2026, în cazul cetățenilor care efectuează o plată anticipată a impozitului.

Exemplul A). Apartament cu 2 camere (60 de metri pătrați și un autoturism din anul 2015, Euro 4/5, motor de 1.6.

În cazul locuinței, impozitul va fi calculat în felul următor:

Bază impozabilă: 60 mp × 2.677 lei/mp = 160.620 lei.

Impozit cu cotă aplicată de 0,08%: 160.620 × 0,0008 = ≈128,50 lei/an/

În cazul autoturismului cu motor de 1.600 cm³, normă Euro 5/Euro 4, impozitul va fi de aproape 213 lei pe an. În cazul altor modele care au norma Euro 4/5, impozitul poate ajunge și între 200-267 de lei.

Exemplul B). Apartament cu 3 camere (75 de metri pătrați) și un autoturism din anul 2020, Euro 6, motor de 1.6.

În cazul locuinței, impozitul va fi calculat în felul următor:

Bază impozabilă: 75 mp × 2.677 lei/mp = 200.775 lei.

Impozit cu cotă aplicată de 0,08%: 200.775 × 0,0008 = ≈160,62 lei/an.

În cazul autoturismului cu motor de 1.600 cm³, normă Euro 6, impozitul va fi de aproape 200 de lei pe an. În cazul altor modele din același an, cu normă Euro 6, există posibilitatea să plătești mai mult – aproape 250 de lei, notează Playtech.ro.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock