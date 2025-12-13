Prima pagină » Actualitate » Ai apartament, mașină și stai în București? Cât vei plăti impozit din 2026

Ai apartament, mașină și stai în București? Cât vei plăti impozit din 2026

13 dec. 2025, 16:37, Actualitate
Ai apartament, mașină și stai în București? Cât vei plăti impozit din 2026
Calcul impozit pentru apartament și mașină în București / foto: colaj Gândul/Shutterstock

Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii din România vor plăti un impozit mai mare. Iată mai jos, în articol, un calcul în cazul unei persoane care deține un apartament și o mașină și locuiește în București. În exemplu este luată în considerare o locuință de 60 de metri pătrați / 75 de metri pătrați și o mașină cu un motor de 1.600 cm³ (Euro 4/5 și Euro 6).

Gândul.ro v-a arătat AICI lista cu taxele noi care vor fi plătite de cetățenii români începând cu 1 ianuarie 2026. CCR a aprobat pachetul 2 de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan.

Crește impozitul din 2026

Anul 2026 aduce noi taxe pentru cetățenii români. Prognoza arată că proprietarii români (de apartamente și autoturisme) se vor confrunta cu o schimbare considerabilă a modului în care vor fi calculate impozitele locale. De pildă, clădirile din beton armat sau cărămidă nearsă vor atinge valoarea impozabilă de 2.677 de lei per metrul pătrat (când beneficiază de utilitățile complete). Valori cuprinse între 535 și 803 lei per metrul pătrat vor fi specifice impozitului pentru clădirile din lemn sau materiale nearse.

Cote neschimbate:

  • Cota de 0,1% pentru clădirile rezidențiale;
  • Cota de 0,2% pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor fizice;
  • Cota de 1,5% pentru clădirile nerezidențiale ale persoanelor juridice.
Ai apartament, mașină și stai în București? Cât vei plăti impozit din 2026

Impozite mai mari pentru români din 2026 / foto: Shutterstock

Calcul impozit: apartament de 60/75 metri pătrați și autoturisme din 2015/2020, cu norme diferite (Euro 4/5/6)

Metoda de calcul pentru impozit în 2026, în cazul clădirilor, va fi următoarea: Suprafaţa (metri pătrați) × Valoare impozabilă (lei/mp) × Cotă stabilită de consiliul local.

  • De reținut faptul că există posibilitatea de a beneficia de o bonificație până pe 31 martie 2026, în cazul cetățenilor care efectuează o plată anticipată a impozitului.

Exemplul A). Apartament cu 2 camere (60 de metri pătrați și un autoturism din anul 2015, Euro 4/5, motor de 1.6.

În cazul locuinței, impozitul va fi calculat în felul următor:

  • Bază impozabilă: 60 mp × 2.677 lei/mp = 160.620 lei.
  • Impozit cu cotă aplicată de 0,08%: 160.620 × 0,0008 = ≈128,50 lei/an/

În cazul autoturismului cu motor de 1.600 cm³, normă Euro 5/Euro 4, impozitul va fi de aproape 213 lei pe an. În cazul altor modele care au norma Euro 4/5, impozitul poate ajunge și între 200-267 de lei.

Exemplul B). Apartament cu 3 camere (75 de metri pătrați) și un autoturism din anul 2020, Euro 6, motor de 1.6.

În cazul locuinței, impozitul va fi calculat în felul următor:

  • Bază impozabilă: 75 mp × 2.677 lei/mp = 200.775 lei.
  • Impozit cu cotă aplicată de 0,08%: 200.775 × 0,0008 = ≈160,62 lei/an.

În cazul autoturismului cu motor de 1.600 cm³, normă Euro 6, impozitul va fi de aproape 200 de lei pe an. În cazul altor modele din același an, cu normă Euro 6, există posibilitatea să plătești mai mult – aproape 250 de lei, notează Playtech.ro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
18:15
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
ULTIMA ORĂ În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
18:14
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
ULTIMA ORĂ Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică
17:40
Scumpiri noi, la trenuri vechi! CFR Călători, anunț în legătură cu creșterea prețului la biletele de tren, începând de duminică
SPORT Ei sunt cei mai buni din VOLEIUL românesc
16:47
Ei sunt cei mai buni din VOLEIUL românesc
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
DEZVĂLUIRI Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
18:06
Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
SPORT Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
17:59
Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
VIDEO Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar”
17:56
Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar”
HOROSCOP Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor
17:38
Cele patru zodii care vor face valuri, în 2026. Nativii respectivi se vor afla în centrul atenției și vor atrage toate privirile, anul viitor
EVENIMENT Ministra de Externe Oana Țoiu, „flancată” de opt pușcași marini și de Dickerson, însărcinatul cu afaceri militare al SUA în România. În ce context a fost făcută poza
16:45
Ministra de Externe Oana Țoiu, „flancată” de opt pușcași marini și de Dickerson, însărcinatul cu afaceri militare al SUA în România. În ce context a fost făcută poza
ULTIMA ORĂ Tragedie la stația de metrou Crângași. O femeie a decedat, după ce a fost prinsă sub roțile garniturii
16:20
Tragedie la stația de metrou Crângași. O femeie a decedat, după ce a fost prinsă sub roțile garniturii

Cele mai noi