Prima pagină » Actualitate » Cum va fi calculat impozitul pe proprietate, în 2027. Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul și a explicat ce îi așteaptă pe români

Cum va fi calculat impozitul pe proprietate, în 2027. Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul și a explicat ce îi așteaptă pe români

24 ian. 2026, 10:05, Actualitate
Premierul României, Ilie Bolojan / FOTO - Profimedia

Premierul Ilie Bolojan a explicat, la Radio România Actualități, cum va fi reformat sistemul impozitului pe proprietate în România, anul viitor. El a precizat că taxele în sine nu vor crește automat în 2027, deși modul de calcul va fi schimbat astfel încât să fie mai apropiat de valorile reale din piața imobiliară, potrivit Mediafax.

Ilie Bolojan a explicat că România s-a angajat în cadrul PNRR să treacă la un model de calcul al impozitului pe proprietate bazat pe valoarea de piață a imobilelor, o practică similară cu cea din aproape toate țările europene.

Până acum, impozitul se calcula după indicatori contabili învechiți și aplica procente în funcție de zona localității, care nu reflectau prețurile reale, a declarat acesta.

„Nu vor urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piață”, a afirmat premierul, explicând că la acest model se lucrează în prezent la Ministerul de Finanțe cu sprijinul Băncii Mondiale.

Pachetul de reforme fiscale și de impozitare pregătit de Guvern prevede trecerea la impozitarea bazată pe valoarea reală a proprietății, după ce, până în prezent, România se baza pe grile vechi de evaluare.

Premierul României, Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a mai precizat că softul în lucru va colecta tranzacțiile imobiliare efectuate în România și va estima automat valorile de piață pentru locuințe în zone precum București, Timișoara sau Iași, dar și în mediul rural, oferind autorităților și cetățenilor o bază actualizată de calcul.

„Noi am rămas cu niște indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil, definită, după care s-au aplicat diferite procente, în funcție de localitate, în funcție de zonarea localității și așa mai departe. Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piață medie din România. În momentul în care acest soft, care este în lucru la Ministerul de Finanțe, printr-o colaborare cu Banca Mondială, va fi finalizat în acest an, el va primi date din piață. Toate tranzacțiile care se fac în România trebuie comunicate într-un sistem, în așa fel încât, din sutele de mii de tranzacții care se fac într-un an, să poți determina valoarea de piață a unor imobile, de pildă, în zona Militari din București sau într-un cartier din Timișoara, din Iași și așa mai departe, sau într-o comună din România. Deci, ar trebui ca, din 2027, primăriile și cetățenii să aibă un soft în care să se vadă valoarea de piață a imobilelor din fiecare localitate, cât de cât pe zone, care să fie o bază de calcul pentru impozitările locale”, a declarat Ilie Bolojan.

Deși valoarea de piață a imobilelor poate fi mai mare decât indicatorii actuali (de exemplu peste 500 de euro/mp în orașe mari), Bolojan a explicat că între valoarea de piață și impozitul efectiv plătit sunt două componente: baza de calcul și procentul de impozitare.

Primăriile vor putea ajusta procentul de impunere, astfel încât, în ansamblu, nivelul efectiv al impozitelor să nu fie diferit semnificativ în 2027 față de 2026.

„Deci nu e vorba de o creștere, e vorba pur și simplu de o rafinare, de o granulare a acestor date pe care astăzi nu le avem. Lucrăm la ele”, a mai explicat șeful Executivului.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că Primăriile au autonomie fiscală și multe se confruntă cu lipsă de bani, mai ales după reducerile de venituri și cheltuielile din ultima vreme. Dacă baza de calcul (valoarea de piață) crește, cea mai simplă soluție pentru o primărie este să nu scadă procentul, ca să încaseze mai mult.

Momentan, executivul nu a prezentat un mecanism de control sau un plafon național care să oblige autoritățile locale să mențină impozitele la același nivel, dar experiența anilor anteriori arată că promisiunea de a nu crește taxele a fost adesea ocolită prin schimbarea formulei, nu a cotei, comentează sursa citată.

Autorul mai recomandă:

Deficitul lui Bolojan, o scamatorie contabilă. Fondurile europene pierdute au fost adăugate „pe hârtie” la venituri. În realitate, deficitul este apropiat de cel din 2024 și am rămas și fără 7 miliarde de euro din PNRR. Gândul prezintă documentele

Știrea serii! Bolojan anunță ca nu mai introduce noi taxe anul acesta. Cu o condiție

Bolojan, nemilos cu taxarea românilor vulnerabili: „Dacă mașinile persoanelor cu dizabilități nu sunt impozitate, cine plătește impozite statului?”

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Severin: „Spionarea aliaților, în special a SUA, a creat un spațiu necontrolat al serviciilor noastre”
09:30
Adrian Severin: „Spionarea aliaților, în special a SUA, a creat un spațiu necontrolat al serviciilor noastre”
FLASH NEWS Glume și reacții negative după ce Casa Albă a postat o poză, generată cu AI, cu Trump și un pinguin cu steagul SUA, la pas prin Groenlanda
09:01
Glume și reacții negative după ce Casa Albă a postat o poză, generată cu AI, cu Trump și un pinguin cu steagul SUA, la pas prin Groenlanda
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „Partidele centrale nu reușesc să mai asigure stabilitate politică”
09:00
Adrian Năstase: „Partidele centrale nu reușesc să mai asigure stabilitate politică”
ACTUALITATE Adrian Năstase: „Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli”
08:30
Adrian Năstase: „Carta ONU era un mod de a trece de la război la reguli”
NEWS ALERT Dosar penal în cazul minorului de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Timiș, după o nouă descoperire a anchetatorilor
08:14
Dosar penal în cazul minorului de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Timiș, după o nouă descoperire a anchetatorilor
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”
08:00
Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu. O singură linguriță este suficientă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Un fost fizician de la Harvard crede că a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
SPORT Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”
09:50
Denis Alibec se desparte de FCSB. Gigi Becali: „Să-mi dea 200.000 de euro pe el”
SPORT Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo în vară? „Nu poate să îl ţină din calea unei OFERTE de un milion de euro salariu”
09:32
Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo în vară? „Nu poate să îl ţină din calea unei OFERTE de un milion de euro salariu”
SPORT Andrei Nicolescu, după ce Dinamo e pe PRIMUL loc în Superliga: „E cel mai bun din campionat”
09:21
Andrei Nicolescu, după ce Dinamo e pe PRIMUL loc în Superliga: „E cel mai bun din campionat”
CONTROVERSĂ Ce rămâne după participarea României la Davos? Prezența Oanei Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Trump. Burtiera din timpul emisiei pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA
09:18
Ce rămâne după participarea României la Davos? Prezența Oanei Țoiu la CNN, cel mai mare dușman mediatic al președintelui Trump. Burtiera din timpul emisiei pare să înfigă și ultimul cui în coșciugul relației România-SUA
SPORT Dinamo este LIDER în Superliga de fotbal! Cum și-a motivat Dorinel Munteanu eșecul de la Sibiu
08:56
Dinamo este LIDER în Superliga de fotbal! Cum și-a motivat Dorinel Munteanu eșecul de la Sibiu
GÂNDUL GREEN Rapoartele World Economic Forum 2025 și 2026. Schimbările climatice, impact major în economia mondială. „Nu mai vorbim doar despre climă, ci despre existența noastră ca societate”
08:30
Rapoartele World Economic Forum 2025 și 2026. Schimbările climatice, impact major în economia mondială. „Nu mai vorbim doar despre climă, ci despre existența noastră ca societate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe