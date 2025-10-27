Tradiții și obiceiuri de Sfântul DIMITRIE cel Nou. Ce nu este bine să faci pe 27 octombrie 2025

Creștinii ortodocși îl sărbătoresc an de an, la 27 octombrie, pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou Basarabov, considerat Ocrotitorul Bucureştilor. Moaștele sale se află la Catedrala Patriarhală, iar credincioșii se pot ruga pentru sănătate și bunăstare.

Viața lui a fost un exemplu de smerenie și bunătate, trăind după învățăturile Sfinților Părinți.

Cine a fost Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou

Anul acesta, pe lângă moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Dealul Patriarhiei au fost aduse spre închinare și moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.

„Acest cuvios părinte, Dimitrie cel Nou, a trăit în vremea drept-credincioșilor împărați româno-bulgari și era dintr-un sat care se numește Basarabov, sat așezat pe marginea apei Lomului. La început a fost păstor de vite în satul lui, apoi, văzând că toate ale lumii sunt trecătoare, a ieșit din sat și s-a sălășluit mai întâi într-o peșteră din apropiere, iar apoi s-a făcut monah la mănăstirea care era înăuntrul peșterii.

EI și-a cunoscut și vremea ieșirii sufletului din trup când, intrând în mijlocul a două pietre, și-a dat prealuminatul său suflet în mâna lui Dumnezeu”, se scrie în Viețile Sfinților.

După multă vreme, apa Lomului a luat lemnele și pietrele și atunci au căzut în apă moaștele sfântului, care multă vreme au rămas acolo.

Sfintele sale moaște au fost scoase la lumină în chip minunat, prin lucrare Dumnezeiască. Îngerul Domnului s-a arătat unei copile în vis, iar ea a spus părinților visul pe care l-a avut. Atunci, „adunându-se mulți oameni și preoți, s-au dus toți împreună la locul cel arătat de copilă, unde de multe ori se arăta o lumină și cei care o vedeau socoteau că acolo este ascunsă o comoară de bani. Căutând cu tot dinadinsul, au aflat în apă sfintele moaște ale Cuviosului Dimitrie, care erau pline de mâl și de prundiș, și le-au scos întregi, strălucind ca aurul”.

Cum a ajuns Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor

După ce vestea descoperirii moaștelor s-a aflat atât în sudul Dunării, cât și în nord, numeroși credincioși de pe ambele maluri au venit în satul Basarabov. „Și multe minuni făceau acele moaște celor ce cu credință năzuiau la el”, mai spune sursa citată.

Iată cum a ajuns Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucureștilor:

„Între anii 1769 și 1774, fiind război între Rusia și Poarta otomană și cuprinzând și pe ofițerii țării noastre, generalul Petru Salticov a trecut Dunărea și a pornit război împotriva Rusciucului și a trecut și prin satul Basarabov, unde se aflau moaștele sfântului. Generalul a luat aceste moaște pe care voia să le trimită în Rusia. Iar creştinul Hagi Dimitrie, fiind în acea vreme lângă general, s-a rugat ca să nu înstrăineze sfintele moaşte, ci să le dăruiască ţării noastre pentru prăzile şi jafurile ce le-a pătimit din pricina războiului şi s-o mângâie cu acest dar, adică cu sfintele moaşte.

Generalul, înduplecându-se, le-a dăruit Ţării Româneşti. Şi primindu-le tot poporul, cu mare cinste le-a aşezat în biserica cea mare a Mitropoliei Ungrovlahiei, în zilele preasfinţitului mitropolit Grigorie”.

Sfântul Cuvios Dimitrie a fost proclamat oficial Ocrotitorul orașului București de mitropolitul Filaret al II-lea (1792-1793), iar din anul 1955 cultul său a fost generalizat în toată țara.

Tradiții de Sfântul Dimitrie cel Nou

Din bătrâni se spune că în ziua Sfântului Dimitrie cel Nou este bine să se împartă mâncare de post, mere, colaci, nuci și vin către cei nevoiași. De asemenea, prin unele sate, femeile pregătesc plăcinte cu dovleac sau pâine caldă și le dau de pomană în amintirea celor adormiți.

Tot conform tradiției, în această zi nu este bine să muncești, pentru ca binecuvântarea Sfântului Dimitrie cel Nou să vină asupra casei și a gospodăriei. Se crede că, astfel, și animalele din curte vor fi ferite de boli și necazuri.

Ziua de Sfântul Dimitrie cel Nou trebuie dedicată odihnei, rugăciunii și faptelor bune. Prin credință și milostenie, oamenii caută să se curețe de păcate.

Românii consideră că Sfântul Dimitrie cel Nou este vestitorul iernii. Se spune că, începând cu ziua de 27 octombrie, vremea începe să se răcească, oamenii de la sate pregătindu-se pentru venirea anotimpului rece.

Programul pelerinajului la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou

Pelerinajul la moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou a debutat duminică, 19 octombrie 2025, cu o procesiune organizată de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor. Evenimentul dedicat acestei sărbători se va încheia miercuri, 29 octombrie, iar în acest interval mii de credincioși din toată țara sunt așteptați să se închine la racla cu sfintele moaște.

Biroul de Presă al Patriarhiei Române a transmis programul integral:

27 octombrie 2025 (luni)

09:30 – 12:30 – Are loc Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară.

17:00 – 21:30 – Are loc Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, în Catedrala Patriarhală.

28 octombrie 2025 (marți)

09:30 – 12:30 – Se oficiază Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:00 – Au loc Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

29 octombrie 2025 (miercuri)

09:00 – 10:30 – Sfânta Liturghie va fi oficiată în Catedrala Patriarhală.

16:00 – 18:30 – Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Rugăciune către Sfântul Dimitrie cel Nou

„Apărătorule al nostru de nevoi, pentru lucrarea de multe minuni, laude de mulțumiri aducem ție, noi, nevrednicii. Și, ca cel ce ești minunat și preamilostiv, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ție! Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

Fiind înălțat, Sfântul Dimitrie, în văzduhurile cerești, privește către cei ce-l roagă pe dânsul și, cu bunătate părintească, tinde milostivă izbăvire din toate nevoile tuturor celor ce cântă lui Dumnezeu: Aleluia!

Putere cerească umbrind sfintele tale moaște, sfinte părinte, ca din Soare slobozește razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele și pe toți de boli tămăduind cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!”.

