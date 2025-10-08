Prima pagină » Social » Când sunt moșii de toamnă anul acesta. Ce alimente nu trebuie să lipsească de la pomana oferită de Sâmbăta Morților

08 oct. 2025, 12:57
FOTO - Captură video

Moșii de toamnă, cunoscuți și sub denumirea de Sâmbăta Morților, reprezintă ultima sărbătoare mare a anului bisericesc pentru cei trecuți în neființă. Data nu este una fixă, însă este marcată de prima sâmbătă a lunii noiembrie. Anul acesta va pica pe 1 noiembrie, dată care coincide cu sărbătoarea Sfinților Cosma și Damian.

Ziua aceasta are o mare încărcătură spirituală profundă și este un prilej de rugăciune, milostenie și comuniune cu cei care nu mai sunt printre noi. Moții de toamnă ne reamintesc de legătura nevăzută dintre cei vii și cei adormiți, dintre prezent și veșnicia sufletului.

Moșii de toamnă, legătura dintre cei vii și cei adormiți

Termenul de „moși” face referire la strămoși, părinți și rude plecate dintre cei vii. În credința ortodoxă, sâmbăta este considerată ziua potrivită pentru a îi pomeni, deoarece amintește de ziua în care Hristos a stat în mormânt cu trupul. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea despre această zi: „Să ne rugăm pentru cei morți, căci dacă cel plecat a fost păcătos, să i se ierte păcatele, iar dacă a fost drept, să-i sporească răsplata și să mijlocească pentru noi înaintea lui Dumnezeu.”

Pe parcursul anului bisericesc, există mai multe momente dedicate pomenirii colective: Moșii de primăvară (de mucenici),Moșii de vară (înainte de Rusalii), Moșii de toamnă (la început de noiembrie) și Moșii de iarnă (înainte de Lăsatul secului de carne).

Ce trebuie să conțină pachetele date de pomană

În Sâmbăta Morților, credincioșii participă la slujbe speciale și împart pachete cu alimente în memoria celor plecați. Gestul are rolul de a-i ajuta pe cei nevoiași și de a păstra vie amintirea celor adormiți. În funcție de zona țării, pachetele pot conține fructe de sezon precum nuci, struguri, mere sau pere, dar și plăcinte cu dovleac, colivă ori grâu fiert. În unele regiuni, în pachete se pune și un bănuț, simbol al norocului și al belșugului, menit să aducă bine celui care dăruiește și celui care primește.

