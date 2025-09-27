Prima pagină » Actualitate » Tragedia bebelușilor. Alexandru Rogobete demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi

Tragedia bebelușilor. Alexandru Rogobete demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi

Rene Pârșan
27 sept. 2025, 17:13, Actualitate
Tragedia bebelușilor. Alexandru Rogobete demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea DSP Iaşi

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete anunţă că va demite „fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie” conducerea Direcţiei de Sănătate Publică din Iaşi, în urma deceselor copiilor infectaţi cu o bacterie la Spitalul de Pediatrie din municipiu. Acesta cere de asemenea demisia conducerii spitalului de Copii ”Sfânta Maria”, în condiţiile în care controalele au arătat că, timp de 10 zile, nu există documente care să arate cum anume au fost aplicate protocoalele pentru limitarea infecţiilor asociate actului medical.

„Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (…) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.
Rogobete precizează că va „prezenta transparent” concluziile anchetelor care se fac la Iaşi în urma deceselor celor şase copii.

Procuratura poate intra pe firul anchetei

„Dacă se identifică neglijenţă în serviciu, vă asigur că voi transmite rapoartele Parchetului General”, a adăugat Alexandru Rogobete.
”Discutăm despre 9 pacienţi infectaţi cu acest germene patogen, dintre care, din păcate, 6 au decedat. În momentul de faţă, un pacient în vârstă de 3 luni a fost transferat la Grigore Alexandrescu, în Bucureşti, iar culturile s-au negativat, practic nu mai este infectat cu acest germene patogen, iar ceilalţi doi pacienţi care au rămas în această unitate sanitară sunt, de asemenea, negativi la germenele patogen astăzi”, a anunţat ministrul.
El a precizat că, din controlul preliminar pe care l-a coordonat împreună cu echipa mea, cu şeful Inspecţiei Sanitare de Stat şi cu şeful Corpului de Control, împreună cu preşedintele Consiliului Judeţean, a identificat o serie de neconcordanţe în aplicarea protocolelor pentru limitarea infecţiilor asociate a activităţii medicale.

”Practic, în perioada 15 septembrie – 24 septembrie, nu se poate face dovada, pentru că nu există niciun proces verbal şi niciun document care să confirme cum şi dacă au fost limitate şi aplicate procedurile pentru limitarea răspândirii infecţiilor nozocomiale. De asemenea, colegii mei vor rămâne aici cât iese nevoie pentru a verifica toate detaliile şi toate datele, sigur, administrative şi medicale, astfel încât să putem avea o imagine clară a situaţiei”, a arătat ministrul.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce şase copii au murit în secţia de Terapie Intensivă. Directorul Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Cătălina Ionescu, a declarat că germenele identificat este sensibil la antibiotice, precizând că s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

Recomandarea autorului: Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella

Citește și

EXTERNE Satrapul sirian Bashar al-Assad, dat în urmărire pe Terra. Acuzații înfiorătoare, crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte
16:56
Satrapul sirian Bashar al-Assad, dat în urmărire pe Terra. Acuzații înfiorătoare, crime cu premeditare şi tortură cauzatoare de moarte
SHOWBIZ Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară
16:54
Ioana Popescu, „devoratoarea de fotbaliști”, ar fi avut o relație cu Ilie Dumitrescu. Legătura neștiută, dezvăluită cu câteva ore înainte să moară
VIDEO Bombardierul din Târgu Jiu a fost depistat. Șoferul agresiv a rămas pieton și a fost amendat în urma filmărilor devenite virale
16:36
Bombardierul din Târgu Jiu a fost depistat. Șoferul agresiv a rămas pieton și a fost amendat în urma filmărilor devenite virale
ACTUALITATE Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella
15:44
Un alt caz revoltător la Maternitatea „Sf. Maria” din Iași. Un bebeluș a fost ucis de bacteria Klebsiella
ACTUALITATE Ilie Bolojan, un ultim omagiu pentru Preafericitul Lucian Cardinal Mureşan, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică
15:23
Ilie Bolojan, un ultim omagiu pentru Preafericitul Lucian Cardinal Mureşan, în semn de respect pentru Biserica Greco-Catolică
POLITICĂ Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii”
15:09
Ponta explică CONVERSAȚIA cu Poroșenko: „A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii”
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Cancan.ro
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
Adevarul
Cheltuială de lux pentru Ion Țiriac. Plăcerea nevinovată care îl costă peste 100.000 euro anual: „Atât face”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
„Dacă cineva fuge, împușcați-l”. Comandat rus interceptat în timp ce ordona execuția soldaților care își părăsesc pozițiile
Cancan.ro
Ce avere are Serghei Mizil, de fapt. Ce pensie primește și câți bani a luat de la Antena 1 pentru Asia Expres
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Un român de 21 de ani, erou în Italia. Ştefan a salvat o femeie din flăcări: M-am gândit doar la a o salva
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Au fost observate STRUCTURI ÎNTUNECATE pe Saturn. Ce anume le-a creat?
Capital.ro
Cum s-a stins din viață privighetoarea muzicii populare românești. A fost o legendă a folclorului românesc
Evz.ro
Semnificația măturilor de la icoana bisericii Sfântului Mihail din Grecia. De ce e bine să aveți un astfel de obiect în casă
A1
Cum arăta Raluca Bădulescu când era tânără. Imagini cu ea din tinerețe, când avea un look complet diferit, fără peruci
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Mama Andreei Cuciuc, Diana, crede că fiica sa a fost otrăvită! Ce declarații șocante a făcut mama îndurerată, la aproape un an de la moartea fiicei sale?
RadioImpuls
Gheorghe Turda rupe tăcerea: "Nu vreau să fie iar scandal, dar vreau să spun". Ce a povestit despre Petrică Mîțu Stoian i-a lăsat pe toți mască. Secretul regretatului artist a fost păstrat cu sfințenie. Ce NU a vrut niciodată să știe publicul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Cum să nu cădem pradă gândurilor negative?
EXTERNE NBC News: SUA ar putea lansa operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela în curând. O schimbare de REGIM nu este exclusă
16:54
NBC News: SUA ar putea lansa operațiuni militare împotriva cartelurilor de droguri din Venezuela în curând. O schimbare de REGIM nu este exclusă
APĂRARE România, printre statele din estul UE care au ajuns la o înțelegere cu privire la „ZIDUL împotriva dronelor”
15:44
România, printre statele din estul UE care au ajuns la o înțelegere cu privire la „ZIDUL împotriva dronelor”
EXTERNE Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia
15:13
Bază militară din Danemarca, survolată de DRONE. Este cel mai recent incident după cele din Polonia, România și Estonia
EXCLUSIV Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
15:08
Austeritatea lui Bolojan a secat Delta Dunării de turiști. Strigătul DISPERAT al unui patron de pensiune, copleșit de taxe. „Domnule premier, eu nu m-am întors acasă ca să mă alungi dumneata înapoi”
HOROSCOP Horoscop 28 septembrie 2025. BALANȚELE primesc vești bune
15:00
Horoscop 28 septembrie 2025. BALANȚELE primesc vești bune
EXTERNE Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați
14:38
Noi documente din cazul EPSTEIN, publicate: Elon Musk și fratele regelui Charles, printre cei menționați