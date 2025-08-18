Prima pagină » Actualitate » TRAGEDIE în Italia. Șofer român, găsit înecat după două zile de căutări. Laurențiu avea doar 23 de ani

TRAGEDIE în Italia. Șofer român, găsit înecat după două zile de căutări. Laurențiu avea doar 23 de ani

Olga Borșcevschi
18 aug. 2025, 13:01, Actualitate
TRAGEDIE în Italia. Șofer român, găsit înecat după două zile de căutări. Laurențiu avea doar 23 de ani

Trupul lui Laurențiu Gorea, tânărul de 23 de ani dispărut pe 15 august, a fost descoperit duminică dimineață în stația de pompare Moglia, au anunțat autoritățile italiene.

Tânărul, originar din România şi rezident la Modena, lucra ca şofer de camion pentru compania „Pavullo Trasporti”, din Pavullo nel Frignano. Trupul său a fost predat familiei după ce paramedicii şi carabinierii au constatat, în urma unei prime expertize medico-legale efectuate la fața locului, că nu există urme de violență.

Un trecător a observat trupul tânărului și a alertat imediat autoritățile. Pompierii au recuperat apoi trupul, ajungând la el cu o barcă. Decizia reactivării stației de pompare fusese luată cu o zi înainte de Consorțiul pentru Recuperarea Funciară, în colaborare cu pompierii şi carabinierii, scrie publicația Gazzetta di Mantova.

Laurențiu Gorea ar fi împlinit 24 de ani la sfârşitul lunii. El a dispărut în apele canalului din apropierea stației de pompare Mondine din Moglia, unde se afla la pescuit împreună cu mai mulți prieteni. În după-amiaza zilei de 15 august, tânărul s-a aruncat în apă pentru o baie, însă nu a mai ieşit la suprafață, transmite gazzettadimantova.

Martorii au povestit că, în momentul tragediei, grupul sărbătorea cu mâncare şi karaoke. În jurul orei 17:00, câțiva dintre ei au decis să facă baie în bazinul uzinei. Doar victima nu a mai revenit la suprafață.

Stația de pompare, administrată de Consorțiul de Recuperare Funciară Emilia Centrală, a fost oprită după incident, însă a fost nevoie de aproximativ o oră şi jumătate pentru ca turbinele să se oprească complet. Între timp, scafandrii au cercetat fundul canalului până la un metru adâncime, însă vizibilitatea extrem de redusă, cauzată de apa tulbure și norol, a ingreunat cautările.

Autoritățile continuă să reconstituie cu exactitate dinamica evenimentelor din acea după-amiază.

Foto: gazzettadimantova.it

AUTORUL RECOMANDĂ:

Un deținut român a MURIT într-o închisoare din Italia. Polițiștii nu exclud nici pista unei crime și cercetează cazul

Cosmin, tânărul tată a două fetițe, mort într-un grav accident în Italia, condus pe ultimul drum. Era originar din comuna Albești, județul Botoșani

Citește și

POLITICĂ Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
14:28
Bolojan a încheiat ședința cu judecătorii: Reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene. Ține cont și de realitățile bugetare
POLITICĂ Grindeanu afirmă că PSD lucrează la un pachet de măsuri pentru relansarea economică: „Nu înseamnă EFORT bugetar”
14:25
Grindeanu afirmă că PSD lucrează la un pachet de măsuri pentru relansarea economică: „Nu înseamnă EFORT bugetar”
ACTUALITATE Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
14:24
Sorin Grindeanu: „Am avut discuții cu Ilie Bolojan. Sunt anumite lucruri și reglementări pe care anumite consilii județene doresc să le aibă”
LIVE VIDEO 🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
14:17
🚨 Ion Cristoiu – Scenariu-Șoc! Se va retrage Trump din ecuația Europeană? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”
VIDEO Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii
14:05
Tot mai puține NUNȚI în România. De ce nu se mai căsătoresc tinerii
ACTUALITATE Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
14:04
Aproape 350.000 de amenzi de viteză în 6 luni. Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied în 2025
Mediafax
Povestea vilei care i-a fost repartizată lui Traian Băsescu. Casa este 'bântuită' de umbrele trecutului
Digi24
ADN-ul are o „dată de expirare”. Secretele despre sănătatea umană pe care le-a scos la iveală un studiu despre proteinele antice
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Alpinistă româncă, moartă în timp ce escalada un ghețar în Italia. Alexandra avea 36 de ani
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Patru români au murit pe litoralul românesc, în minivacanța de Sânta Maria. Cum s-au întâmplat tragediile
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
O gaură neagră COLOSALĂ dă fiori reci astronomilor
Capital.ro
S-a stins un mare actor. Toată lumea e în doliu: A fost un om de un talent remarcabil
Evz.ro
Șomaj pentru absolvenții de liceu sau facultate. Ce acte sunt necesare și care sunt condițiile de acordare
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Bolnavii români îi pot raporta acum pe medici. Anunțul ministrului Sănătății: „Această practică este inacceptabilă şi nedemnă”. Cum și în ce condiții
Kfetele
O dresoare a fost ucisă de o orcă, după ce i-a rupt coloana vertebrală și i-a smuls scalpul! Dawn Brancheau nu a mai avut nicio șansă să supraviețuiască
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Vedetele și politica: Cine a reușit și cine a eșuat pe scena politică?