TRAGEDIE în Italia. Șofer român, găsit înecat după două zile de căutări. Laurențiu avea doar 23 de ani

Trupul lui Laurențiu Gorea, tânărul de 23 de ani dispărut pe 15 august, a fost descoperit duminică dimineață în stația de pompare Moglia, au anunțat autoritățile italiene.

Tânărul, originar din România şi rezident la Modena, lucra ca şofer de camion pentru compania „Pavullo Trasporti”, din Pavullo nel Frignano. Trupul său a fost predat familiei după ce paramedicii şi carabinierii au constatat, în urma unei prime expertize medico-legale efectuate la fața locului, că nu există urme de violență.

Un trecător a observat trupul tânărului și a alertat imediat autoritățile. Pompierii au recuperat apoi trupul, ajungând la el cu o barcă. Decizia reactivării stației de pompare fusese luată cu o zi înainte de Consorțiul pentru Recuperarea Funciară, în colaborare cu pompierii şi carabinierii, scrie publicația Gazzetta di Mantova.

Laurențiu Gorea ar fi împlinit 24 de ani la sfârşitul lunii. El a dispărut în apele canalului din apropierea stației de pompare Mondine din Moglia, unde se afla la pescuit împreună cu mai mulți prieteni. În după-amiaza zilei de 15 august, tânărul s-a aruncat în apă pentru o baie, însă nu a mai ieşit la suprafață, transmite gazzettadimantova.

Martorii au povestit că, în momentul tragediei, grupul sărbătorea cu mâncare şi karaoke. În jurul orei 17:00, câțiva dintre ei au decis să facă baie în bazinul uzinei. Doar victima nu a mai revenit la suprafață.

Stația de pompare, administrată de Consorțiul de Recuperare Funciară Emilia Centrală, a fost oprită după incident, însă a fost nevoie de aproximativ o oră şi jumătate pentru ca turbinele să se oprească complet. Între timp, scafandrii au cercetat fundul canalului până la un metru adâncime, însă vizibilitatea extrem de redusă, cauzată de apa tulbure și norol, a ingreunat cautările.

Autoritățile continuă să reconstituie cu exactitate dinamica evenimentelor din acea după-amiază.

Foto: gazzettadimantova.it

AUTORUL RECOMANDĂ:

Un deținut român a MURIT într-o închisoare din Italia. Polițiștii nu exclud nici pista unei crime și cercetează cazul

Cosmin, tânărul tată a două fetițe, mort într-un grav accident în Italia, condus pe ultimul drum. Era originar din comuna Albești, județul Botoșani