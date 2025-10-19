Tragedie în județul Dolj. Un bărbat și-a UCIS soția și a aruncat-o într-o fântână, apoi s-a sinucis

Un bărbat și-a ucis soția și a aruncat-o într-o fântână adâncă de 20 de metri, după care s-a sinucis. Tragedia a avut loc într-o localitate din Dolj.

UPDATE: Un localnic a vorbit despre tragedia petrecută în județul Dolj. Bărbatul era vecinul celor doi:

„Eee…acum (n.r. muncea în străinătate), dar până acum munceau aici, aveau oi, acum a plecat, de un an de zile…nu știu. Pleca o lună și o lună venea, nu stătea acolo. Copiii sunt bine”, spune acesta.

„În această dimineață, în jurul orei 05.42, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Calafat au fost sesizaţi de un tânăr de 26 de ani, din comuna Unirea, cu privire la faptul că socrul său a fost găsit spânzurat la locuința sa, din localitate.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, fiind identificat un bărbat de 45 de ani spânzurat de grinda unei anexe din spatele locuinței acestuia.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de ambulanță care a constatat decesul bărbatului.

În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate, urmând a fi propusă soluție prin unitatea de parchet competentă.

În cadrul activităților desfășurate, în cursul zilei de astăzi, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Cetate s-au sesizat cu privire la absența din locuință a soției bărbatului decedat, o femeie de 39 de ani, din comuna Unirea.

La nivelul Secției 9 Poliție Rurală Cetate fost constituit un colectiv, fiind desfășurate activități de căutare și scotocire în teren, în vederea găsirii femeii.

În urma activităților desfășurate, la aproximativ un kilometru de locuință, într-o fântână dezafectată, a fost găsită femeia în cauză”, spun polițiștii.

La fața locului s-au deplasat și pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat, Detașamentului 1 Craiova precum și un elicopter SMURD, femeia fiind extrasă din fântână, din păcate decedată.

Vecinii spun că totul s-a petrecut din cauza geloziei. Femeia venise recent de la muncă din străinătate.

Autorul recomandă: