Prima pagină » Actualitate » Scrisoarea terifiantă, lăsată de Gabriela, înainte ca soțul să o ucidă pe ea și pe fiica ei. Și-a vărsat amarul, chiar cu câteva zile înainte de crimă

Scrisoarea terifiantă, lăsată de Gabriela, înainte ca soțul să o ucidă pe ea și pe fiica ei. Și-a vărsat amarul, chiar cu câteva zile înainte de crimă

04 oct. 2025, 12:19, Actualitate
Scrisoarea terifiantă, lăsată de Gabriela, înainte ca soțul să o ucidă pe ea și pe fiica ei. Și-a vărsat amarul, chiar cu câteva zile înainte de crimă
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

S-a întâmplat în Italia. La două săptămâni de la sentința de apel care l-a condamnat pe Salvatore Montefusco la închisoare pe viață, cu un an de izolare diurnă, pentru uciderea din iunie 2022 a soției sale, Gabriela Trandafir, și a fiicei ei, Renata, au ieșit la iveală noi documente în dosar.

Printre acestea, se află și un mesaj din partea Gabrielei, o scrisoare pe care aceasta a scris-o chiar cu câteva zile înainte de crimă. Acolo, femeia a descris violențele pe care le îndura și faptul că o plângere nu i-ar fi fost preluată de un carabinier din Castelfranco, acum aflat sub anchetă, potrivit Corriere della Sera.

În respectiva scrisoare, Gabriela a notat: „Am fost de două ori la Carabinieri și au refuzat îmi primească plângerea”.

Și a mai spus: Odată ce am intrat, bănuielile mele s-au adeverit, din moment ce mareșalul m-a convins nu depun plângere împotriva soțului meu”.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Aceasta a explicat că a mers la Bologna pentru a depune plângere:

„Am ieșit de la Carabinierii din Castelfranco și mai speriată”, amintind și Montefusco îi spunea mereu că „are mulți prieteni în forțele de ordine”.

Gabriela le adresează, totuși, și cuvinte de mulțumire celor care au sprijinit-o: carabinierilor din Bologna și Poliției din Conegliano (provincia Treviso), după ce în mașina ei a fost descoperit un dispozitiv GPS.

Iată de ce Montefusco știa toate mișcările mele și pe ale fiicei mele”, a mai precizat ea în scrisoare.

Acum, documentele au fost introduse în dosarul împotriva carabinierului din Castelfranco, iar cererea de trimitere în judecată a acestuia urmează să fie discutată la data de 16 octombrie 2025, la Tribunalul din Modena.

Sora victimei, Elena Tiron, susține că Gabriela „nu mai avea încredere în nimeni”. În acele documente au fost găsite și depuneri de bani făcute de mama noastră din România, drept confirmare că ea nu stătea cu el pentru bani, cum au spus mulți”, a declarat aceasta.

La data de 15 septembrie 2025, Curtea de Jurați de Apel din Bologna l-a condamnat pe Salvatore Montefusco la închisoare pe viață, anulând circumstanțele atenuante admise în primă instanță, dar și pedeapsa de 30 de ani, care stârnise controverse din cauza unei formulări privind înțelegerea naturii umane” care l-ar fi împins pe inculpat să acționeze.

Tot cu acea ocazie, rudele victimelor au primit un nou proces-verbal de poliție judiciară cu multe probe.

Astfel că, noul comandant din Castelfranco Emilia, Antonio Vavalle, verificând materialele depozitate, a descoperit un dosar-mapă cu circa 70 de documente chitanțe bancare, certificate de stare civilă și scrisoarea Gabrielei – care, deși fuseseră puse sub sechestru, nu erau inventariate.

Conform ofițerului, aceste acte ar putea fi utule autorității judiciare.

Autorul recomandă:

ți bani trebuie îi ofere un angajator unei badante din Italia. Suma reprezintă drepturile salariale neplătite

Protestatarii au BLOCAT Italia. Cum arată situația în orașele principale

Citește și

REACȚIE După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
12:16
După ce ANAF a schimbat yala casei lui Iohannis, Gigi Becali izbucnește: Nici ortodox nu ești, și noi te-am votat!
ACTUALITATE Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România
12:04
Pe ce dată se dă drumul la căldură în calorifere în 2025, în București și în celelalte orașe din România
ACTUALITATE Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați
11:52
Pană de curent în mai multe stațiuni montane. Bran, Fundata, Moeciu și Peștera nu au energie electrică de aproape 24 de ore. Turiștii pleacă supărați
ACTUALITATE A murit Remo Girone, celebru pentru rolul mafiotului Tano Cariddi din „Caracatița”. Actorul avea 76 de ani
11:31
A murit Remo Girone, celebru pentru rolul mafiotului Tano Cariddi din „Caracatița”. Actorul avea 76 de ani
ECONOMIE Benzina și motorina s-au ieftinit. Este a doua reducere de PREȚ din luna octombrie. Cât costă carburanții
11:26
Benzina și motorina s-au ieftinit. Este a doua reducere de PREȚ din luna octombrie. Cât costă carburanții
ACTUALITATE 100-500 lei în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din București
10:54
100-500 lei în plus la pensii pentru această categorie de pensionari din București
Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Un american de 23 de ani a căzut de la 700 de metri, pe un traseu montan. 500 de oameni l-au văzut în direct pe TikTok
Cancan.ro
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Delirul lui Dughin. Ideologul lui Putin, care îl lăuda pe Călin Georgescu, amenință cu arma nucleară: „Începutul unui război amplu”
Cancan.ro
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cine este fotojurnalistul ucis într-un atac cu drone rusești, în Ucraina. Antoni se afla în misiune în regiunea Donbas
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit legenda din „Caracatița”. Toți românii l-au urmărit
Evz.ro
Emisiunea care a emoționat milioane de telespectatori și a făcut istorie
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
O cauză neașteptată contribuie la divorțuri și despărțiri