Scrisoarea terifiantă, lăsată de Gabriela, înainte ca soțul să o ucidă pe ea și pe fiica ei. Și-a vărsat amarul, chiar cu câteva zile înainte de crimă

S-a întâmplat în Italia. La două săptămâni de la sentința de apel care l-a condamnat pe Salvatore Montefusco la închisoare pe viață, cu un an de izolare diurnă, pentru uciderea din iunie 2022 a soției sale, Gabriela Trandafir, și a fiicei ei, Renata, au ieșit la iveală noi documente în dosar.

Printre acestea, se află și un mesaj din partea Gabrielei, o scrisoare pe care aceasta a scris-o chiar cu câteva zile înainte de crimă. Acolo, femeia a descris violențele pe care le îndura și faptul că o plângere nu i-ar fi fost preluată de un carabinier din Castelfranco, acum aflat sub anchetă, potrivit Corriere della Sera.

În respectiva scrisoare, Gabriela a notat: „Am fost de două ori la Carabinieri și au refuzat să îmi primească plângerea”.

Și a mai spus: „Odată ce am intrat, bănuielile mele s-au adeverit, din moment ce mareșalul m-a convins să nu depun plângere împotriva soțului meu”.

Aceasta a explicat că a mers la Bologna pentru a depune plângere:

„Am ieșit de la Carabinierii din Castelfranco și mai speriată”, amintind și că Montefusco îi spunea mereu că „are mulți prieteni în forțele de ordine”.

Gabriela le adresează, totuși, și cuvinte de mulțumire celor care au sprijinit-o: carabinierilor din Bologna și Poliției din Conegliano (provincia Treviso), după ce în mașina ei a fost descoperit un dispozitiv GPS.

„Iată de ce Montefusco știa toate mișcările mele și pe ale fiicei mele”, a mai precizat ea în scrisoare.

Acum, documentele au fost introduse în dosarul împotriva carabinierului din Castelfranco, iar cererea de trimitere în judecată a acestuia urmează să fie discutată la data de 16 octombrie 2025, la Tribunalul din Modena.

Sora victimei, Elena Tiron, susține că Gabriela „nu mai avea încredere în nimeni”. „În acele documente au fost găsite și depuneri de bani făcute de mama noastră din România, drept confirmare că ea nu stătea cu el pentru bani, cum au spus mulți”, a declarat aceasta.

La data de 15 septembrie 2025, Curtea de Jurați de Apel din Bologna l-a condamnat pe Salvatore Montefusco la închisoare pe viață, anulând circumstanțele atenuante admise în primă instanță, dar și pedeapsa de 30 de ani, care stârnise controverse din cauza unei formulări privind „înțelegerea naturii umane” care l-ar fi împins pe inculpat să acționeze.

Tot cu acea ocazie, rudele victimelor au primit un nou proces-verbal de poliție judiciară cu multe probe.

Astfel că, noul comandant din Castelfranco Emilia, Antonio Vavalle, verificând materialele depozitate, a descoperit un dosar-mapă cu circa 70 de documente – chitanțe bancare, certificate de stare civilă și scrisoarea Gabrielei – care, deși fuseseră puse sub sechestru, nu erau inventariate.

Conform ofițerului, aceste acte ar putea fi utule autorității judiciare.

