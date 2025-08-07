Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Kenya, unde 6 persoane au murit și 2 sunt grav rănite după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case în capitala Nairobi

Tragedie în Kenya, unde 6 persoane au murit și 2 sunt grav rănite după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case în capitala Nairobi

07 aug. 2025, 21:52, Știri externe
Cel puţin şase persoane au murit şi două sunt grav rănite în Kenya după ce un avion ambulanţă s-a prăbuşit, joi după-amiază, peste mai multe case de la periferia capitalei Nairobi, potrivit autorităţilor locale, citate de Agerpres.

„Am pierdut patru persoane, între care pilotul. În casa pe care a căzut există răniţi grav şi două persoane au murit”, a declarat presei Henry Wafula, administratorul districtului Kiambu, unde a avut loc accidentul.

Acesta a precizat că două persoane grav rănite, între care o bătrână, au fost transportate la spital, iar la locul accidentului nu au rămas decât fragmente împrăştiate din aeronavă şi case complet distruse peste care s-a prăbuşit avionul.

La ora locală 18.00 (15.00 GMT), sub privirile a sute de martori, un excavator ridica dărâmăturile pentru a căuta eventuali supravieţuitori.

Avionul plecase de pe un mic aeroport din centrul orașului Nairobi și urma să ajungă la Hargeisa, capitala Somaliland, a anunţat într-un comunicat compania de ambulanţă aeriană AMREF Flying doctors, proprietara aeronavei.

„La ora actuală, cooperăm deplin cu autorităţile aeriene şi echipe de urgenţă pentru a stabili faptele”, a adăugat directorul companiei, Stephen Gitau, într-un comunicat. Deocamdată, nu se cunosc cauzele acestei tragedii.

Declarațiile martorilor sunt tulburătoare:

  • „Avionul a luat foc în aer” apoi s-a prăbuşit „într-un loc unde se aflau circa 12 case”, a povestit o locuitoare din Kiambu.
  • „Avionul a trecut foarte aproape de imobilul nostru şi l-a făcut să se zguduie”, a declarat Irene Wangui, o altă locuitoare, care a declarat că a văzut „bucăţi de trupuri împrăştiate peste tot” după prăbuşire.
  • „Am pierdut totul, dar – mulţumesc lui Dumnezeu – copiii mei nu era în împrejurimi”, a declarat, în lacrimi, o femeie a cărei casă a ars complet în urma acestui accident aviatic.

FOTO – Profimedia

