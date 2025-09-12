Tragedie în Prahova. A fost găsit MORT într-un restaurant. Primele ipoteze ale anchetei

Tragedie în Prahova după ce a fost găsit un bărbat decedat, într-o anexă a unui restaurant. Anchetatorii au deja o primă ipoteză în cazul morții bărbatului de 38 de ani.

Scene șocante s-au derulat în județul Prahova, unde trupul neînsuflețit al un bărbat a fost descoperit în anexa unui restaurant. Victima a fost descoperită de un angajat al restaurantului.

Bărbatul avea 38 de ani, iar primele date arată că ar fi vorba despre o sinucidere. Înainte de tragedie, acesta ar fi fost sunat de mai multe persoane, dar nu a răspuns apelurilor.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Ploiești, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cauza exactă a morții.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând ca ancheta să clarifice toate împrejurările în care s-a produs decesul.