Tragedie într-o localitate din Dolj. Un minor de 13 ani a murit după ce a furat un atv și s-a răsturnat cu el

Tragedia a avut loc, azi într-o localitate din Dolj. Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost sesizați că în comuna Bucovăț, un minor ar fi căzut de pe un ATV și se află în stare de inconștiență.

„La fața locului s-au deplasat de urgență polițiștii care au stabilit faptul că un minor, de 13 ani, din comuna Bucovăț, în timp ce se deplasa cu un motociclu pe drumurile publice din satul Sărbătoarea ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, răsturnându-se în afara părții carosabile.

La fața locului a fost prezent și un echipaj SAJ, fiindu-i efectuate manevre de resuscitare minorului.

În urma evenimentului, din nefericire, minorul de 13 ani a decedat.

Totodată, din cercetări, s-a stabilit faptul că acesta ar fi sustras motociclul ce se afla parcat în fața imobilului vărului său, din comuna Bucovăț”, spun reprezentanții Ipj Dolj.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și furt în scop de folosință, cercertările fiind continuate de polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

