„Podcast cu Prioritate” #89 by ProMotor debutează în 2026 cu Mihai Comșiț, coordonatorul echipei BlueStreamline Formula Student

Luni, 12 ianuarie, „Podcast cu Prioritate” by ProMotor deschide anul 2026 cu episodul 89, primul episod al noului an, avându-l ca invitat pe Mihai Comșiț, coordonator al proiectului BlueStreamline Formula Student din Brașov. Episodul va fi disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, și marchează startul unei noi serii de discuții dedicate performanței, educației tehnice și viitorului industriei auto.

Invitatul vorbește despre începuturile proiectului Formula Student la Brașov și motivația personală din spatele implicării directe în dezvoltarea unei echipe care funcționează după reguli apropiate de cele din motorsportul profesionist.

Accentul cade pe construcția unui cadru competitiv, unde studenții învață să livreze rezultate concrete, nu doar să acumuleze teorie.

Selecție dură și rezultate măsurabile

Un punct central al dialogului îl reprezintă procesul de selecție al studenților. În cadrul echipei BlueStreamline, testarea practică precede validarea teoretică, iar rezistența pe termen lung face diferența între cei care intră în proiect și cei care îl duc până la final.

Sunt discutate și cele mai importante rezultate obținute de echipă în competițiile Formula Student, precum și criteriile reale de evaluare, unde contează clasările, fiabilitatea și soluțiile tehnice implementate.

Episodul atinge parcursul profesional al foștilor membri ai echipei, inclusiv exemplul colegului ajuns la Rimac Automobili, dar și provocările legate de atragerea sponsorilor și rolul mentoratului în formarea tinerilor ingineri. Finalul aduce o privire spre viitor, cu discuții despre impactul inteligenței artificiale asupra ingineriei clasice, posibilitatea unei echipe Formula Student asistate de algoritmi AI și așteptările pentru 2026.

„Podcast cu Prioritate” este realizat cu sprijinul Bilbor și Sanador și va fi disponibil pe pagina de YouTube ProMotor România.