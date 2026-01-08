AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România

În contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, cei de la AUR au depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România.

Inițiativa legislativă are în vedere marcarea, la nivel național, a unui an dedicat consolidării relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii, într-un context internațional în care valorile libertății, democrației autentice și libertății de exprimare sunt tot mai des puse sub presiune.

Proiectul de lege prevede organizarea, pe parcursul anului 2026, de conferințe și dezbateri publice, evenimente culturale, academice și educaționale, precum și acțiuni de diplomație publică menite să promoveze cooperarea româno-americană și valorile democratice. Autoritățile administrației publice centrale și locale pot sprijini material și logistic aceste activități.

Totodată, inițiativa stabilește posibilitatea ca Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune să aloce, la cerere, până la 1% din timpul de emisie materialelor realizate în cadrul „Anului Statelor Unite ale Americii în România”.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în Parlamentul României, potrivit procedurilor constituționale și legislative în vigoare, transmit cei de la AUR, printr-un comunicat.

