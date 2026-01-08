Prima pagină » Actualitate » Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Traficul este restricţionat

08 ian. 2026, 12:16, Actualitate
Începând de joi, 8 ianuarie, circulaţia rutieră se desfăşoară, alternativ, pe o bandă, pe DN 5 – Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, începând de joi, circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o bandă, semaforizat, câte 20 de minute pe fiecare sens, pe DN 5 – Podul Prieteniei, între Giurgiu şi Ruse.

Circulaţia pe Podul Prieteniei a fost redeschisă pe 18 decembrie 2025 pe ambele sensuri de mers. Măsura a fost valabilă până pe 8 ianuarie, când lucrările la pod sunt reluate şi se circulă din nou pe o singură bandă. Înaintea sărbătorilor e iarnă, CNAIR anunțase că se va putea circula fără rsctricții pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse!.

„În perioada sărbătorilor se va circula fără restricții pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse!

Joi, 18 decembrie, traficul rutier va fi reluat pe Podul Prieteniei, Giurgiu – Ruse, pe ambele sensuri de deplasare, deoarece lucrările de construcție pe tronsonul de 320 de metri, închis în prezent pe direcția de mers spre România, sunt aproape de finalizare.

Astfel, pe perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou toate tipurile de vehicule vor putea circula fără restricții”, anunța  inițial, CNAIR pe 16 decembrie.

După sărbătorile de iarnă, CNAIR a informat, pe pagina de Facebook, că începând de joi, 8 ianuarie, următoarea etapă a reparațiilor va continua.

”Cum Sărbătorile de iarnă s-au încheiat, „următoarea etapă a reparațiilor va continua la începutul anul 2026, începând cu data de 8 ianuarie, pe următorii 320 de metri ai podului, pe sensul de mers spre Bulgaria”, se arăta în comunicatul publicat de CNAIR pe Facebook.

Lucrările la ”Podul Prieteniei” se vor desfășura zilnic, exclusiv pe timpul zilei, fiind condiționate de starea vremii. Circulația rutieră va fi menținută prin alternarea traficului pe banda rămasă liberă, asigurându-se astfel tranzitul în ambele sensuri, mai anunță bulgarii.

