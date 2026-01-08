Joi, administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru municipiul București, valabilă până sâmbătă dimineață. A fost anunțată răcirea vremii, dar și precipitații mixte și intensificări ale vântului, relatează Mediafax.

Începând de joi, ora 10:00, până vineri, la ora 08:00, vremea se va răci, iar regimul termic se va apropia de cel specific acestei perioade a anului. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei și vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50…55 km/h.

Vremea s-a schimbat brusc în Capitală

Temperatura maximă va fi de 1…2 grade, în timp ce cea minimă se va situa în jurul valorii de -6 grade.

Începând de vineri, ora 08:00, până sâmbătă, la ora 10:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea când probabilitatea pentru precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, în timp ce cea minimă va fi de -3…-1 grade.

Joi, de la ora 10:00 până la ora 23:00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Urmând ca, începând de joi, ora 23:00, până vineri, ora 10:00 ,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt. De joi, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice de interes general ce vizează răcirea vremii.

