Prima pagină » Actualitate » Ninsoare puternică în București, joi dimineață, în plin cod portocaliu

Ninsoare puternică în București, joi dimineață, în plin cod portocaliu

08 ian. 2026, 11:03, Actualitate
Ninsoare puternică în București, joi dimineață, în plin cod portocaliu

Joi, administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza specială pentru municipiul București, valabilă până sâmbătă dimineață. A fost anunțată răcirea vremii, dar și precipitații mixte și intensificări ale vântului, relatează Mediafax

Începând de joi, ora 10:00, până vineri, la ora 08:00, vremea se va răci, iar regimul termic se va apropia de cel specific acestei perioade a anului. Cerul va avea înnorări pe parcursul zilei și vor fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare, apoi va deveni variabil. Vântul va avea intensificări, cu rafale în general de 50…55 km/h.

Vremea s-a schimbat brusc în Capitală

Temperatura maximă va fi de 1…2 grade, în timp ce cea minimă se va situa în jurul valorii de -6 grade.

Începând de vineri, ora 08:00, până sâmbătă, la ora 10:00, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare noaptea când probabilitatea pentru precipitații slabe mixte ce pot favoriza depuneri de polei (ploaie, lapoviță și ninsoare) va fi ridicată. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 2 grade, în timp ce cea minimă va fi de -3…-1 grade.

Joi, de la ora 10:00 până la ora 23:00, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Urmând ca, începând de joi, ora 23:00, până vineri, ora 10:00 ,municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt. De joi, ora 10:00, până sâmbătă, ora 10:00, municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice de interes general ce vizează răcirea vremii.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Incendiu la Ministerul Finanțelor. Fumul a fost observat în zona acoperișului, iar pompierii au intervenit imediat
12:49
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Fumul a fost observat în zona acoperișului, iar pompierii au intervenit imediat
FLASH NEWS Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”
12:43
Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”
LEGE Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva”
12:33
Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva”
ACTUALITATE Ultima zi în care mai poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului
12:30
Ultima zi în care mai poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului
RELIGIE De ce merită să vizitezi Mănăstirea Izbuc. Locul unic din Europa cu un izvor tămăduitor
12:28
De ce merită să vizitezi Mănăstirea Izbuc. Locul unic din Europa cu un izvor tămăduitor
EXCLUSIV Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
12:28
Noi mărturii revoltătoare în scandalul prefectului care a sărit peste rând la Urgențe. Ioana Făcăleață ar fi ridicat mâna la un agent de pază. Pe cine însoțea, de fapt, prefectul la spital
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce sucul de portocale are un gust oribil după ce ne spălăm pe dinți?
ECONOMIE Vești proaste de la INS: Rata șomajului în România a crescut la 6% în noiembrie 2025. Aproape 500.000 de români sunt șomeri
12:52
Vești proaste de la INS: Rata șomajului în România a crescut la 6% în noiembrie 2025. Aproape 500.000 de români sunt șomeri
TRANSPORT Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Traficul este restricţionat
12:16
Se reiau lucrările la Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse. Traficul este restricţionat
ULTIMA ORĂ AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România
12:09
AUR a depus în Parlament proiectul de lege pentru instituirea anului 2026 ca „Anul Statelor Unite ale Americii în România
FLASH NEWS Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american
12:02
Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american
Gândul de Vreme 🚨 România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
11:49
🚨 România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
METEO Alertă meteo în Bulgaria: ploi torențiale și rafale de vânt, peste 100 l/mp, inundații și comunități izolate
11:39
Alertă meteo în Bulgaria: ploi torențiale și rafale de vânt, peste 100 l/mp, inundații și comunități izolate

Cele mai noi

Trimite acest link pe